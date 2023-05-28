14 Mayıs Malatya seçim sonuçları: Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Malatya oy oranları!

Açılan sandık oranına göre Malatya'da genelinde Recep Tayyip Erdoğan yüzde %69,39; Kemal Kılıçdaroğlu yüzde %27,02 ve Sinan Oğan yüzde %3,25 oy alırken Muharrem İnce yüzde %0,34 oy aldı. Kemal Kılıçdaroğlu Malatya'da kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Malatya'da kaç oy aldı? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor.

Kemal Kılıçdaroğlu Malatya'da kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Malatya'da kaç oy aldı? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. 14 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Malatya oy oranlarını Malatya geneli ve ilçe ilçe sizler için derledik. Malatya Millet İttifakı kaç oy aldı?

14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE MALATYA'DA KİM ÖNDE?

Açılan sandık oranına göre Malatya'da genelinde Recep Tayyip Erdoğan yüzde %69,39; Kemal Kılıçdaroğlu yüzde %27,02 ve Sinan Oğan yüzde %3,25 oy alırken Muharrem İnce yüzde %0,34 oy aldı.

14 MAYIS'TA ERDOĞAN MALATYA'DA KAÇ OY ALDI?

Recep Tayyip Erdoğan Malatya'da %69,39 oy aldı.

14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE KEMAL KILIÇDAROĞLU MALATYA'DA KAÇ OY ALDI?

Kemal Kılıçdaroğlu Malatya'da %27,02 oy aldı.

14 Mayıs ve gerçekleşecek olan 28 Mayıs seçim sonuçlarında detaylı haritayı incelemek ve takip etmek için buraya tıklayınız.

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