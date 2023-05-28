14 Mayıs Kocaeli seçim sonuçları: Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Kocaeli oy oranları!
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Kemal Kılıçdaroğlu Kocaeli'de kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Kocaeli'de kaç oy aldı? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. 14 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Kocaeli oy oranlarını Kocaeli geneli ve ilçe ilçe sizler için derledik. Kocaeli Millet İttifakı kaç oy aldı?
Kemal Kılıçdaroğlu Kocaeli'dekaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Kocaeli'de kaç oy aldı? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. 14 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Kocaeli oy oranlarını Kocaeli geneli ve ilçe ilçe sizler için derledik. Kocaeli Millet İttifakı kaç oy aldı?
Açılan sandık oranına göre Kocaeli'de genelinde Recep Tayyip Erdoğan yüzde %54,27 ; Kemal Kılıçdaroğlu yüzde %38,73 ve Sinan Oğan yüzde %6,63 oy alırken Muharrem İnce yüzde %0,37 oy aldı.
Recep Tayyip Erdoğan Kırşehir'de %54,27 oy aldı.
Kemal Kılıçdaroğlu Kırşehir'de %38,73 oy aldı.
14 Mayıs ve gerçekleşecek olan 28 Mayıs seçim sonuçlarında detaylı haritayı incelemek ve takip etmek için buraya tıklayınız.
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