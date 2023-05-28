14 Mayıs Giresun Seçim Sonuçları: Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Giresun Oy Oranları
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Kemal Kılıçdaroğlu ve Recep Tayyip Erdoğan'ın Giresun'da kaç oy aldığı merak edilen konular arasında. 14 Mayıs seçim sonuçlarına göre, Erdoğan Giresun'da %61,05 oy alırken, Kılıçdaroğlu %32,92 oy aldı. Sinan Oğan ise %5,48 oy oranına ulaştı.
Kemal Kılıçdaroğlu Giresun'da kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Giresun'da kaç oy aldı? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. 14 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Giresun oy oranlarını Giresun geneli ve ilçe ilçe sizler için derledik. Aziziye Palandöken Yakutiye Aşkale Çat Hınıs Horasan İspir Karaçoban Karayazı Köprüköy Narman Oltu Olur Pasinler Pazaryolu Şenkaya Tekman Tortum Uzundere kaç oy aldı, Millet İttifakı kaç oy aldı?
Açılan sandık oranına göre, Giresun genelinde Kemal Kılıçdaroğlu yüzde %32,92; Recep Tayyip Erdoğan yüzde %61,05; Sinan Oğan yüzde %5,48 oy alırken Muharrem İnce yüzde %0,55 oy aldı.
12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aziziye Palandöken Yakutiye Aşkale Çat Hınıs Horasan İspir Karaçoban Karayazı Köprüköy Narman Oltu Olur Pasinler Pazaryolu Şenkaya Tekman Tortum Uzundere ilçelerindetoplam %61,05 oy aldı.
13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Aziziye Palandöken Yakutiye Aşkale Çat Hınıs Horasan İspir Karaçoban Karayazı Köprüköy Narman Oltu Olur Pasinler Pazaryolu Şenkaya Tekman Tortum Uzundere ilçelerinde ederek %32,92 oy aldı.
13. Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, Giresun'da yüzde %5,48 oranına ulaştı.
14 Mayıs ve gerçekleşecek olan 28 Mayıs seçim sonuçlarında detaylı haritayı incelemek ve takip etmek için buraya tıklayınız.
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