14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçimlerin sonucu Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.
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14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçimlerin sonucu Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.
14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçimlerin sonucu Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. - ANKARA
Sizce 2. turda seçimi kim kazanacak?— Haberler.com (@Haberler) May 15, 2023
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika