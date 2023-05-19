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14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçimlerin sonucu Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçimlerin sonucu Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Politika Haberleri

14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçimlerin sonucu Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçimlerin sonucu Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

14 Mayıs Politika Haberler

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