14. Büyükelçiler Konferansı Ankara'da Gerçekleştirilecek

Dışişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen 14. Büyükelçiler Konferansı, yurt dışında ve merkez teşkilatında görevli tüm büyükelçilerin katılımıyla 5-9 Ağustos tarihleri arasında Ankara'da gerçekleştirilecek. Konferansın teması 'Türkiye Yüzyılı'nda Dış Politikamız' olarak belirlendi ve uluslararası ilişkilerin yanı sıra güncel sınama ve fırsatların ele alınacağı bir platform olacak. Ayrıca büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından kabul edilecek.