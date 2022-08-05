13'üncü Büyükelçiler Konferansı 6-12 Ağustos'ta gerçekleştirilecek

Türkiye'nin yurtdışında ve merkez teşkilatında görevli tüm büyükelçilerin katılımıyla 2008 yılından bu yana düzenlenmekte olan Büyükelçiler Konferansı'nın on üçüncüsü, bu yıl 6-12 Ağustos 2022 tarihlerinde Ankara, Kayseri ve Nevşehir'de gerçekleştirilecek.

Türkiye'yi ve bölgeyi yakından ilgilendiren gelişmelerin ele alındığı, küresel eğilimlerin değerlendirildiği ve güncel sınama ve fırsatların görüşüldüğü Büyükelçiler Konferansı, dış politika bağlamında kurum içi planlamalar yapılması ve kurumlar arası eşgüdüm tesis edilmesinin yanı sıra, kamu diplomasisi bakımından da önemli bir işlev görüyor. 13'üncü Büyükelçiler Konferansı'nın teması, "2023 ve Ötesinde Akil ve Müşfik Türk Diplomasisi" olarak belirlendi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bahsekonu tema, Cumhuriyetimizin Kuruluşu'nun 100'üncü ve Hariciye Teşkilatımızın kuruluşunun 500'üncü yıldönümünü idrak edeceğimiz 2023 yılına yaklaşırken, ülkemizi sahada ve masada güçlü kılan "Girişimci ve İnsani Dış Politika" anlayışımızın bir tezahürüdür. Konferans kapsamında Büyükelçilerimiz, Cumhurbaşkanımız ve TBMM Başkanımız tarafından kabul edileceklerdir. Kabine üyesi Bakanlarımız, üst düzey kamu görevlilerimiz ve yabancı konuklar da Büyükelçilerimize hitapta bulunacaklardır" denildi. - ANKARA