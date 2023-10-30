12. Kalkınma Planı TBMM Genel Kurulunda

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, "Bugün ülkemizin 12. Kalkınma Planı'nı Gazi Meclisimizde tartışırken, muhalefet partilerinin genel başkanları burada yoklar.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, "Bugün ülkemizin 12. Kalkınma Planı'nı Gazi Meclisimizde tartışırken, muhalefet partilerinin genel başkanları burada yoklar. Hani parlamentoyu güçlendirecektiniz? Nerede genel başkanlarınız?" dedi.

TBMM Genel Kurulunda, 12. Kalkınma Planı üzerinde görüşmeler sürüyor.

AK Parti Grubu adına söz alan Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, 12. Kalkınma Planı'nın "istikrarlı büyüme, güçlü ekonomi", "yeşil ve dijital dönüşümle rekabetçi üretim", "nitelikli insan, güçlü aile, sağlıklı toplum", "afetlere dirençli yaşam alanları, sürdürülebilir çevre" ve "adaleti esas alan demokratik iyi yönetişim" olmak üzere beş ana eksenden oluştuğunu söyledi.

"2053 karbon nötr ülke olma" hedefi doğrultusunda Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadelesinde yenilenebilir enerji kaynaklarına ve teknolojilerine verdikleri önemi anlatan Dönmez, bu kapsamda Plan dönemi sonunda güneş kurulu gücünü 30 bin MW'a, rüzgar kurulu gücünü de 18 bin MW'a yükselteceklerini söyledi.

"2028 yılı sonunda yenilenebilir kaynakların elektrik üretimindeki payı yüzde 50'ye ulaşacak"

Türkiye'nin dönem itibarıyla toplam yenilenebilir enerji kurulu gücünde dünyada 12, Avrupa'da 5'inci sırada yer alırken, toplam yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretiminde dünyada 13, Avrupa'da 6'ncı sırada bulunduğunu aktaran Dönmez, "Ayrıca EPDK tarafından elektrik depolama projelerine 20 bin MW'ın üzerinde ön lisans verilmiştir. 2028 yılı sonunda bu gelişmelerle birlikte yenilenebilir kaynakların elektrik üretimindeki payı yüzde 50 seviyesine ulaşmış olacaktır." bilgisini paylaştı.

Fatih Dönmez, "Cumhurbaşkanımızın ' Türkiye Yüzyılı' vizyonuyla çıktığımız yolda Türkiye Yüzyılı'nın enerjinin de yüzyılı olması için çalışmalarımıza hız kesmeden ve kararlılıkla devam edeceğiz." diye konuştu.

"Gelişmekte olan değil gelişmiş dünyanın öncü ülkesi olacağız"

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, 12. Kalkınma Planı'nın Ulaştırma ve Lojistik Alanında Planlanan Hedeflerine göre; modlar arası ve çok modlu taşımacılık uygulamalarının geliştirilmesi; güvenli, erişilebilir, bütüncül, çevre dostu ve düşük maliyetli bir ulaştırma sisteminin tesis edilmesi, rekabetçi üretim ve ihracatı destekleyen altyapının oluşturulması sağlanarak, ulaştırma ve lojistikte bölgesel bir üs olma potansiyelinden azami düzeyde faydalanılmasının amaçlandığını söyledi.

Karaismailoğlu, "Türkiye'mizin önündeki fırsatların değerlendirmesini yapıyor, ülkemizin önümüzdeki 30 yıllık geleceğini bugünden planlıyoruz. Bizler bu yatırım, çalışma ve gayretlerimizle; gelişmekte olan değil gelişmiş dünyanın öncü ülkesi olacağız." dedi.

"Cumhuriyetimizin en coşkulu, en görkemli yıl dönümü kutlamasını gerçekleştirdik"

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, 21 yılda gerçekleştirilen kalkınma hamlelerini bundan sonra yapılacakların girizgahı olarak gördüklerini belirtti.

Türkiye'nin kalkınmasında ve sürdürülebilir büyümesinde imalat sanayinin önemine işaret eden Varank, bu sırada, "CHP sıraları boş, muhtemelen delegelerle oy için görüşmeler yapıyorlar ama" ifadesini kullandı. Varank, devamında, 2002'de 33 milyar dolar olan imalat sanayii ihracatının bugün 240 milyar doları aştığını grafiklerle anlattı.

Muhalefetten "Cumhuriyet'in 100. yılını coşkuyla kutlamadınız, sizin Cumhuriyetle probleminiz var" şeklinde sesler duyduklarını aktaran Varank, "Hamdolsun dün yüz yıllık Cumhuriyetimizin en coşkulu, en görkemli, en etkileyici yıl dönümü kutlamasını gerçekleştirdik. Milyonlarca vatandaşımız, meydanlara, sahillere çıkarak şanla, şerefle, sevinçle, gururla hiç olmadığı kadar çok cumhuriyetine sahip çıktı." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyeti kutlamayı sadece ışıltılı salonlardaki balolardan ibaret sananlarla aynı düşünmediklerini söyleyen Varank, şöyle devam etti:

"Biz Cumhuriyetimizin 100. yılını boş laflarla değil, bu milletin 60 yıllık hayali olan Togg'u yollara çıkararak, boğazda tarihin en büyük donanma geçidini yaparak kutluyoruz. Biz Cumhuriyet'i, Karabağ'da 30 yıllık esareti bitiren, sınırlarımızda kurulan terör koridorunu yerle bir eden SİHA'larımızla kutluyoruz. Biz Cumhuriyet'i, karada Altay tankı ile denizde TCG Anadolu ile havada Gökbey ile kutluyoruz. Biz Cumhuriyet'i Mavi Vatan'da hakkımızı arayan, Karadeniz'de milyarlarca dolarlık gaz keşfi yapan sondaj gemilerimizle kutluyoruz. Biz Cumhuriyet'i 30 yılda 15 milyar dolar yatırım çekebilen Türkiye'ye 21 yılda 260 milyar dolar uluslararası yatırım çekerek kutluyoruz. Biz Cumhuriyet'i sadece 2 olan teknopark sayısını 101'e çıkararak kutluyoruz. Biz Cumhuriyet'i son 4 yılda 7 unicorn çıkartarak kutluyoruz… 7'li koalisyon değil ha milyar dolar değerlemeyi aşmış 7 şirketten bahsediyoruz."

Muhalefetin "cari açık" konusundaki değerlendirmelerine de değinen Varank, "Siz bırakın cari açığı biz onla zaten uğraşıyoruz, yıllardır onu yönetmeyi başardık. Siz muhalefet açığına bakın muhalefet." dedi.

Muhalefetin seçimden önce "güçlendirilmiş parlamenter sistem" konusundaki açıklamalarına işaret eden Varank, "Bugün ülkemizin 12. Kalkınma Planı'nı Gazi Meclisimizde tartışırken, muhalefet partilerinin genel başkanları burada yoklar. Hani parlamentoyu güçlendirecektiniz? Nerede genel başkanlarınız? Bırakın genel başkanı, Cumhuriyet'in kurucusu olduğunu iddia eden CHP'nin gurup başkanı bile şu an burada yok." dedi.

Varank ile Başarır arasında "çapsız" tartışması

Daha sonra söz alan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin çok şeyini eleştirebiliriz; ekonomiyi, adaleti, dış politikayı bu hale getirmesi üzücü ama en çok üzüldüğüm şey bu tip çapsızların bakan olması." ifadeleri üzerine tartışma yaşandı.

AK Parti milletvekilleri sıralara vurarak Başarır'a tepki gösterdi. Yeniden söz alan Varank ise "Burada bir çapsız arıyorsan aynaya bakman gerekiyor. Ben şu anda bakan değilim, Bursalı hemşehrilerimizin şerefli oylarıyla seçilerek bu Meclis'e geldim, bu kürsüye çıktım. Sizin pazarlık yapmanız sadece pazarlıkta kalmıyor. Birbirinizi koridorlarda da yumrukladığınızı biz gazetelerden okuyoruz. Onun için siz kendinizle uğraşmaya devam edin. Sizin geçen hafta konuştuklarınızı ben bu kürsüden söylemeyeceğim. Cumhuriyetle ilgili söylediklerinizi ben bu kürsüden ifade etmeyeceğim." karşılığını verdi.