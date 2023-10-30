12. Kalkınma Planı TBMM Genel Kurulunda

MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, Türkiye'nin, orta ve uzun vadede hedeflenen temel yapısal dönüşümlere yönelik önemli adımları içeren 12. Kalkınma Planı'nın hayata geçirilmesiyle gelişmiş ülkeler liginde yer almasına bir adım daha yaklaşılacağını söyledi.

MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, Türkiye'nin, orta ve uzun vadede hedeflenen temel yapısal dönüşümlere yönelik önemli adımları içeren 12. Kalkınma Planı'nın hayata geçirilmesiyle gelişmiş ülkeler liginde yer almasına bir adım daha yaklaşılacağını söyledi.

Aksu, 12. Kalkınma Planı'nın TBMM Genel Kurulundaki görüşmelerinde yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in 100. yılını coşkuyla kutladıklarını belirterek, Cumhuriyet'in 100. yılının hayırlı olmasını diledi. Aksu, Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Milli Mücadele'nin tüm neferlerini rahmet ve saygıyla andı.

12. Kalkınma Planı'nın milletin huzur ve refahına, demokrasinin gelişmesine, daha güçlü ve müreffeh bir Türkiye'nin inşasına katkıda bulunmasını temenni eden Aksu, kalkınma planıyla, Türkiye'nin gelecek beş yılda ulaşması öngörülen hedeflerin belirlendiğini, bu hedeflere nasıl ulaşılacağına ilişkin strateji ve politikaların ortaya konulduğunu kaydetti.

2024-2028 yıllarını kapsayan 12. Kalkınma Planı'nın, yeni yüzyılda şekillenen Türkiye, bölge ve dünya dinamiklerini dikkate alarak hazırlandığını dile getiren Aksu, Kalkınma Planı'nın Türkiye Yüzyılı'nın inşasına odaklandığını ifade etti.

12. Kalkınma Planı'nda 2053 hedeflerine de yer verildiğini anlatan Aksu, "Türkiye'nin üst gelir grubu ülkelerden birisi olarak dünyanın 10 büyük ekonomisi ve satın alma gücü paritesine göre ilk beş ekonomisi arasında yer almasını, imalat sanayisinin milli gelirdeki payını yüzde 30'un üzerine çıkarmasını, yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayisi ihracatındaki payını yüzde 17'ye yükseltmesini ve dünyanın en değerli 100 markası arasında en az beş Türk markasının yer almasını sağlamak gibi yüksek hedefler öngörülmüştür." dedi.

Kalkınma Planı'nı, Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma hedefi doğrultusunda, gelecekteki 30 yılda dünyayı şekillendirmesi beklenen gelişmeler dikkate alınarak hazırlanan kapsamlı bir yol haritası olarak değerlendirdiklerini söyleyen Aksu, "Orta ve uzun vadede ekonomik ve sosyal alanda hedeflenen temel yapısal dönüşümlere yönelik önemli adımları içeren 12. Kalkınma Planı'nın hayata geçirilmesiyle şüphesiz ülkemizin gelişmiş ülkeler liginde yer almasına bir adım daha yaklaşılmış olunacaktır." diye konuştu.

Enflasyonla mücadele

Enflasyonun, şiddeti azalmasına rağmen Türkiye'nin önemli gündem maddelerinden biri olmaya devam ettiğini belirten Aksu, etkin bir biçimde kullanılan para ve maliye politikası araçlarıyla enflasyonla mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini, makroekonomik ve finansal istikrarı kalıcı bir şekilde sağlamak amacıyla etkili tedbirlerin hayata geçirildiğini kaydetti.

İsmail Faruk Aksu, atılan bu adımların neticesinde 2024 yılının ikinci yarısından itibaren kalıcı bir dezenflasyon sürecine girileceğinin öngörülmesinin, Türkiye ekonomisinin en önemli sorun alanı olan enflasyonla mücadelede de somut sonuçların alınacağı bir süreci başlatacağını bildirdi.

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında devlet millet işbirliğiyle yaraların sarılmasına ve deprem bölgesinin yeniden inşa ve ihyasına kararlılıkla odaklanıldığını anımsatan Aksu, şunları söyledi:

"Depremlerin yol açtığı hasarın onarımına yönelik harcamalar bütçeye ciddi bir yük getirmiş, nitekim 2023'ün dokuz ayında merkezi yönetim bütçe açığı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 77,7 artarak 512 milyar 602 milyon lira olmuştur. 2023 yılında depremin yaralarını sarmak için bütçeden 762 milyar lira öngörülmüş, 2024 yılı bütçesinden ise 1 trilyon 28 milyar lira kaynak ayrılmıştır. MHP olarak önceliğimiz, depremin yaralarının bir an önce sarılması, bu amaçla gerekli adımların hızla atılmasıdır. Nitekim, Kalkınma Planı'nın da 2024 bütçesinin de bu anlayış doğrultusunda hazırlandığı görülmektedir."

Yeni anayasa vurgusu

Aksu, kamu harcamalarında israf ve usulsüzlüğün önlendiği, ekonomik güvenliğin tesis edildiği, ekonominin ihtiyacı olan alanlarda yapısal reformların hızla gerçekleştirildiği, kurumlar arası koordinasyon ve sorumluluk paylaşımın etkinleştirildiği bir ekonomik yapının tesisinin, kalkınma planı hedeflerine ulaşmayı da kolaylaştıracağını dile getirdi.

Kalkınma Planı'nda, ekonomi yönetiminde eş güdüm ve uyumun esas olmasını, ekonomi yönetiminin koordinasyonunun güçlendirilmesini önemli ve değerli bulduklarını ifade eden Aksu, şunları kaydetti:

"Bunların yanı sıra, plan dönemi uygulamalarının Türk milleti ortak paydasında yaşama iradesinin güçlendirilmesine, toplumsal ahlak ve kalitenin tesisine, terörün kökünün kazınmasına, çok boyutlu milli bir dış politikayla caydırıcı bir savunma ve güvenlik politikası uygulanmasına yardımcı olmasını temenni ediyoruz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne uygun ve sistemin tüm unsurlarıyla kökleşmesi için planda da öngörülen katılımcı ve kapsayıcı yeni bir anayasa başta olmak üzere Meclis İçtüzüğü de dahil diğer uyum düzenlemelerinin yapılmasını gerekli görüyoruz."

Aksu, MHP olarak destekledikleri 12. Kalkınma Planı'nın hayırlı olmasını diledi.