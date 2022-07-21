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Kaymakam adaylığı sınav ilanı Resmi Gazete'de

AA - Cankut Taşdan - Politika
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Kaymakam adaylığı sınav ilanı Resmi Gazete'de

İçişleri Bakanlığınca Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı'na 100 kaymakam adayı alınacak.

İçişleri Bakanlığınca Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı'na 100 kaymakam adayı alınacak.

Kaymakam adaylığı sınav ilanı, Resmi Gazete'nin çeşitli ilanlar kısmında yayımlandı.

İlana göre, sınava girecek adaylarda, yurt içindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerinin uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye ve finans, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım, psikoloji bölümlerinden veya bu bölümlerden herhangi birinin müfredatında yer alan derslerin en az yüzde 80'ine sahip olan diğer bölümlerden ya da hukuk fakültelerinden mezun olma şartı aranacak.

Üniversitelerin sosyal bilimler, mühendislik fakülteleri ile tarih bölümlerinde en az dört yıllık lisans eğitimi yapan ve uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk ve iktisat alanlarında lisansüstü eğitim yapanlar da sınava başvurabilecek.

Ayrıca adaylarda, 1 Ocak 2022 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları ve askerlikle ilişiklerinin bulunmaması yani askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak koşulları da aranacak.

Adaylar başvurularını, 2-9 Ağustos tarihlerinde herhangi bir ÖSYM başvuru merkezinden, "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapacaklar ve sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacak. Geç başvuru günü 17 Ağustos 2022 olarak belirlendi.

Sınav, 18 Eylül 2022'de saat 10.15'te Ankara'da yapılacak. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Sınavda 100 soru için 150 dakika (2,5 saat) süre tanınacak.

AA / Cankut Taşdan - Politika

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