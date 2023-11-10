10 Kasım'da Kadıköy'de Anma Törenleri

Anma törenleri Anıtkabir'de yarın saat 08.35'de başlayacak. İstanbul'da ise ağırlık Beşiktaş ve Kadıköy'de olacak. Kadıköy Belediyesi'nin organizasyonuyla Fenerbahçe Orduevi ile Bostancı Sahili Yürüyüş Yolu arasında yaklaşık 6.5 kilometrelik 'ATA'ya Saygı Zinciri' oluşturulacak. Binlerce kişi saat 9'u 5 geçe saygı duruşunda bulunacak ve İstiklal Marşı söylenecek.

Anma törenleri Anıtkabir'de yarın saat 08.35'de başlayacak. İstanbul'da ise ağırlık Beşiktaş ve Kadıköy'de olacak...

10 Kasım'da Kadıköy Belediyesi'nin organizasyonuyla Fenerbahçe Orduevi ile Bostancı Sahili Yürüyüş Yolu arasında yaklaşık 6.5 kilometrelik "ATA'ya Saygı Zinciri" oluşturulacak.

Kadıköy Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 85. yılında binlerce kişi Fenerbahçe Orduevi ile Bostancı Sahil yürüyüş yolunda bir araya gelip "ATA'ya Saygı Zinciri" oluşturacak. Kadıköy Belediyesi Gönüllüleri'nin öncülüğünde dördüncüsü düzenlenen ATA'ya Saygı Zinciri'nde, binlerce insan bir araya gelerek Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümsüzleştiği an olan saat 9'u 5 geçe saygı duruşunda bulunacak.

Saygı zinciri sonrasında tekneler de sahil boyunca kıyıya yanaşarak sirenleriyle destek verecek. Su jetleri geçiş yapacak, paramotorcular da havada bayrak açacaklar. "ATA'ya Saygı Zinciri" saygı duruşunun ardından hep birlikte söylenecek İstiklal Marşı ile sona erecek.