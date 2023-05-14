10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Ankara'da oyunu kullandı
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10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde oyunu kullandı.
10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde oyunu kullandı.
Sezer, eşi Semra Sezer'le geldiği Şahin Sevin İlkokulu'nda Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için 1175 numaralı sandıkta oy verdi.
Oy verme işleminin ardından 10. Cumhurbaşkanı Sezer ve eşi Semra Sezer, sandık görevlilerine başarılar dileyerek okuldan ayrıldı.
Kaynak: AA / Soner Aksakal - Politika