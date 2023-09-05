1 milyon kişinin zehirlenmesinin önüne geçildi: 9 şüpheli adliyede

Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi. Ele geçirilen 241 kilogram uyuşturucu maddenin 1 milyon insanı zehirleyecek kapasitede olduğu belirtildi.

Ordu'daki 9 zehir taciri tutuklandı

ORDU - Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda adliyeye sevk edilen 9 şüpheli çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından duyurduğu ve Ordu'da yapılan uyuşturucu operasyonu çerçevesinde Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri dün Güneydoğu Bölgesi'nden batı illerine uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisini aldı. Sevkiyata ilişkin şüphelileri yakın takibe alan ekipler, dün sabah saatlerinde şehir girişinde durdurdukları şüpheli araçlarda arama yaptı. Yapılan aramada 232 kilogram skunk maddesi ile 9 kilogram toz esrar ele geçirdi.

Operasyon esnasında uyuşturucu yüklü araçta bulunan S.Ç. ile uyuşturucu yüklü otomobilin geçişinde yol kontrolü sağladığı temin edilen V.K. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin 9'u da tutuklanarak cezaevine gönderildi.