Yunusemre Belediye Meclisi gündemindeki 22 maddeyi görüştü - Haberler
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Yunusemre Belediye Meclisi gündemindeki 22 maddeyi görüştü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Yunusemre Belediye Meclisi gündemindeki 22 maddeyi görüştü

Yunusemre Belediye Meclisi Ekim Ayı Toplantısının ilk oturumu, Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi başkanlığında gerçekleştirildi.

Yunusemre Belediye Meclisi Ekim Ayı Toplantısının ilk oturumu, Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi başkanlığında gerçekleştirildi. Meclisin, ilgili komisyonlara sevk edilen 2022 Mali Yılı Hazırlık Bütçesini ve 2022 Yılı Performans Programını görüşmek üzere 2. oturumunu 26 Ekim Salı günü saat 18.00'de gerçekleştirileceği öğrenildi.

Yunusemre Belediyesi Ekim Ayı Toplantısı'nın ilk birleşimi Yunus Emre Millet Çarşısı Konferans Salonunda yapıldı. Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda 22 madde görüşüldü. Toplantıda açılış konuşmasını yapan Başkan Çerçi, bu yıl 6'ncısını düzenledikleri Geleneksel Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşleri'ni başarıyla tamamladıklarını söyledi. Başkan Çerçi yaptığı konuşmada, "Hafta sonu güreş organizasyonumuzu tamamladık. Çok güzel bir organizasyon oldu. Türkiye'nin her yerinden on binlerce vatandaşımızı ağırladık. Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, 22. Dönem TBMM Başkanımız Bülent Arınç başta olmak üzere pek çok protokol üyemiz bizleri yalnız bırakmadı. Türkiye'nin en büyük yağlı güreş organizasyonlarından biri olan Geleneksel Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşleri'ni takip eden tüm güreşseverlerimize, organizasyonun güzel geçmesi için görev alan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Meclis, ilgili komisyonlara sevk edilen 2022 Mali Yılı Hazırlık Bütçesini ve 2022 Yılı Performans Programını görüşmek üzere toplantıya ara verdi. Meclis toplantısının 2. oturumu 26 Ekim Salı günü saat 18.00'de gerçekleştirilecek. - MANİSA

Yunusemre Belediye Meclisi gündemindeki 22 maddeyi görüştü

Yunusemre Belediye Meclisi gündemindeki 22 maddeyi görüştü

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