Yol ortasında çocuklarla kurdela kesti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yol ortasında çocuklarla kurdela kesti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Yol ortasında çocuklarla kurdela kesti

Gazaintep'in kadın belediye Başkanı Fatma Şahin, Karkamış ve Nizip ilçelerni birbirine bağlayan 3 kilometrelik yol, tamamlanan asfalt çalışmalarının ardından çocuklarle birlikte kestiği kurdela ile hizmete açtı.

Gazaintep'in kadın belediye Başkanı Fatma Şahin, Karkamış ve Nizip ilçelerni birbirine bağlayan 3 kilometrelik yol, tamamlanan asfalt çalışmalarının ardından çocuklarle birlikte kestiği kurdela ile hizmete açtı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin taşra ilçelerinde yürütülen sıcak asfalt çalışmalarına Karkamış ve Nizip ilçelerini bağlayan 3 kilometrelik yol da dahil edildi. Yolun açılışında çocuklarla kurdela kesen Başkan Fatma Şahin, yenilenen yolun mahalle sakinlerini mutluluğa ve sağlığa götürmesini diledi.

Yürütülen çalışmayla araç sürücüleri için ulaşımını daha güvenli ve kaliteli hale getirilirken, güzergahtaki kot farkı ve alt yapı sorunları da giderilerek ölge esnafı ve mahalle sakinlerinin da önemli talebi yerine getirildi.

"Sözlerimizi tutuyoruz"

"Yol medeniyettir" mottosuyla ulaşımdaki aksaklıkları giderme çabasında olduklarını belirten Fatma Şahin, daha öncesinde verdikleri sözleri tutmak için tüm imkanları seferber ettiklerini kaydetti. Fatma Şahin, mahalle sakinlerine köprü olan muhtarların dile getirdiği sorunları can kulağıyla dinlediklerini belirterek "Elifoğlu köyünün sorunlarını çözme noktasında nasıl dik durduğunu, nasıl sabırlı olduğunu gördük. Cumhurbaşkanımızdan öğrendiğimiz bir şey var. 'Söz namustur' diyor. Hamdolsun biz de bu yolda aynı anlayışla ilerliyoruz. Sözlerimizi tutuyor, vatandaşlarımızı dinliyoruz. Sıcak asfalt konusunda Efiloğlu ile Kumla ilçelerini bağlayan 3 kilometrelik sathi kaplama asfaltı sıcak asfalt dökerek iyileştirdik. Herkese hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Yol ortasında çocuklarla kurdela kesti

Yol ortasında çocuklarla kurdela kesti

Yol ortasında çocuklarla kurdela kesti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Koray Aydın Ali Babacan Ekrem İmamoğlu İbrahim Aydemir Adil Karaismailoğlu
Magazin Derya Tuna Işıl Sergen İdo Tatlıses İbrahim Tatlıses
Spor Marcao Cristiano Schumacher Emre Belözoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Fatih Terim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Yol ortasında çocuklarla kurdela kesti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.10.2021 15:21:28. #1.17#