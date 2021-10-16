Yol ortasında çocuklarla kurdela kesti

Gazaintep'in kadın belediye Başkanı Fatma Şahin, Karkamış ve Nizip ilçelerni birbirine bağlayan 3 kilometrelik yol, tamamlanan asfalt çalışmalarının ardından çocuklarle birlikte kestiği kurdela ile hizmete açtı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin taşra ilçelerinde yürütülen sıcak asfalt çalışmalarına Karkamış ve Nizip ilçelerini bağlayan 3 kilometrelik yol da dahil edildi. Yolun açılışında çocuklarla kurdela kesen Başkan Fatma Şahin, yenilenen yolun mahalle sakinlerini mutluluğa ve sağlığa götürmesini diledi.

Yürütülen çalışmayla araç sürücüleri için ulaşımını daha güvenli ve kaliteli hale getirilirken, güzergahtaki kot farkı ve alt yapı sorunları da giderilerek ölge esnafı ve mahalle sakinlerinin da önemli talebi yerine getirildi.

"Sözlerimizi tutuyoruz"

"Yol medeniyettir" mottosuyla ulaşımdaki aksaklıkları giderme çabasında olduklarını belirten Fatma Şahin, daha öncesinde verdikleri sözleri tutmak için tüm imkanları seferber ettiklerini kaydetti. Fatma Şahin, mahalle sakinlerine köprü olan muhtarların dile getirdiği sorunları can kulağıyla dinlediklerini belirterek "Elifoğlu köyünün sorunlarını çözme noktasında nasıl dik durduğunu, nasıl sabırlı olduğunu gördük. Cumhurbaşkanımızdan öğrendiğimiz bir şey var. 'Söz namustur' diyor. Hamdolsun biz de bu yolda aynı anlayışla ilerliyoruz. Sözlerimizi tutuyor, vatandaşlarımızı dinliyoruz. Sıcak asfalt konusunda Efiloğlu ile Kumla ilçelerini bağlayan 3 kilometrelik sathi kaplama asfaltı sıcak asfalt dökerek iyileştirdik. Herkese hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP