Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Bolu'da konuştu Açıklaması

BOLU (AA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Doğruyu iktidar da yapsa, rakiplerimiz de yapsa 'Evet bu doğrudur.' diyeceğiz. Yanlışı bizim partimiz yaparsa, onu da 'Bu yanlıştır.' diye kabul edeceğiz, düzeltme yoluna gideceğiz." dedi.

Partisinin Bolu Ahmet Solmaz Baysal Öğretmenevi'nde düzenlenen İl Başkanlığı 1. Olağan Kongresi'nde konuşan Erbakan, bütün zorluklara, engellere rağmen kısa sürede hem Bolu'da hem de Türkiye'nin dört bir yanında bu noktaya gelmelerinin şerefli davalarının bereketi dolayısıyla olduğunu söyledi.

Erbakan, Necmettin Erbakan hocasını hasret ve özlemle andığını dile getirerek, "Bugün milletimizin en çok eksikliğini yaşadığı, en çok sıkıntısını duyduğu konu; siyasetçilerin, devlet adamlarının konuşmalarıyla icraatlarının birbirinden farklı olması. 'Konuşmalar Hazreti Ömer, icraatlar turist Ömer' diye bir ifademiz var. Bunun acısını bu millet çok yaşadığı için Erbakan hocamızı hasretle ve özlemle anıyorum. Neden? Çünkü Erbakan Hoca, bu ülkede konuştuğunu yapan Erbakan'dı, konuştuğunu yapardı. Sadece konuşan değil, konuştuklarını hayata geçirendi." diye konuştu.

Parti olarak kuruldukları günden itibaren "doğruya doğru, yanlışa yanlış" dediklerini vurgulayan Fatih Erbakan, şunları kaydetti:

"Bu doğruyu iktidar da yapsa, rakiplerimiz de yapsa 'Evet bu doğrudur.' diyeceğiz. Yanlışı bizim partimiz yaparsa, onu da 'Bu yanlıştır.' diye kabul edeceğiz, düzeltme yoluna gideceğiz. Bu doğrultuda bugüne kadar mevcut AK Parti'nin yapmış olduğu faydalı işlerde hakkı teslim ettik, kendilerine teşekkür ettik. Askeri vesayetin ortadan kaldırılması, başörtü yasağının engellenmiş olması, hukuken bunun altyapı güvencesi ortaya konulmamış olsa da uygulama itibarıyla bu çağ dışı yasağın kaldırılması... Ayasofya'nın açılması noktasında kendilerini tebrik ettik, destek verdik, teşekkür ettik. Gittik Ayasofya'da hep birlikte namazımızı kıldık. Yine Sayın Cumhurbaşkanı'nın İstanbul Sözleşmesi'nden imzasını çekmesi, gerçekten de bizleri memnun etti. Teşekkür ve tebrik ettik."

Tek adayın yer aldığı kongrede mevcut başkan Sadettin Baskın, yeniden göreve getirildi.

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