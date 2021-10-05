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Yeni Japonya Başbakanı Kishida'dan ilk diplomatik temas

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Yeni Japonya Başbakanı Kishida'dan ilk diplomatik temas

Japonya'nın yeni Başbakanı Fumio Kishida, göreve gelmesinin ardından ilk diplomatik temasını ABD Başkanı Joe Biden ile gerçekleştirdi.

Japonya'nın yeni Başbakanı Fumio Kishida, göreve gelmesinin ardından ilk diplomatik temasını ABD Başkanı Joe Biden ile gerçekleştirdi. Telefonda konuşan liderler, ikili ittifakı güçlendirmenin yanı sıra özgür ve açık bir Hint-Pasifik bölgesi hedefi için işbirliğini sürdürme konusunda mutabık kaldı.

Japonya'da iktidarda bulunan Liberal Demokrat Parti'nin (LDP) liderlik seçimini kazanan ve LDP'nin çoğunluğu elinde bulundurduğu mecliste dün ülkenin yeni başbakanı seçilen Fumio Kishida, göreve gelmesinin ardından ilk diplomatik temasını ABD Başkanı Joe Biden ile gerçekleştirdi. İkilinin, Japonya saati ile bu sabah yaklaşık 20 dakika süren bir telefon görüşmesi yaptığı açıklandı. Görüşmenin ardından gazetecilere verdiği demeçte bölgesel ve küresel meseleler konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını belirten Kishida, Biden'ın Japonya'yı ABD'nin savunma şemsiyesi altına alan Karşılıklı İşbirliği ve Güvenlik Antlaşması'nın 5. maddesinin Çin'in üzerinde hak iddia ettiği Senkaku Adaları'nı kapsadığını söylediğini açıkladı. İkili ittifakı güçlendirme ve özgür ve açık bir Hint-Pasifik bölgesi hedefi için işbirliğini sürdürme konusunda mutabık kalan liderlerin, ayrıca Covid-19 ile mücadele, iklim değişikliği ve nükleer silahsızlanma dahil küresel sorunların çözümünde birlikte çalışma konusunda fikir birliğine vardığı ifade edildi. Biden'ın Kuzey Kore tarafından kaçırılan Japon vatandaşları sorununun çözümü için Washington'un desteğini bir kez daha yinelediği görüşmede tarafların en kısa sürede yüz yüze görüşme isteğini de dile getirdiği kaydedildi.

GÖREV DEĞİŞİMİ

Japonya'da LDP liderlik seçimine aday olmayacağını açıklayan eski başbakan Yoshihide Suga'nın yerine Fumio Kishida seçilmiş, partinin mecliste çoğunluğu elinde bulundurması nedeniyle Kishida dün ülkenin yeni başbakanı olmuştu.

(Burak Ersoy/İHA)

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