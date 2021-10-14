Vergi Usulü Kanunu, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

Tbmm Genel Kurulu'nda, Vergi Usulü Kanunu'nda değişiklik öngören yasa teklifi kabul edildi. Basit usulde vergilendirilen mükelleflerin kazançları, Gelir Vergisi'nden istisna tutulacak. 'Küçük esnaf' olarak ifade edilen ve 850 bin civarında olan bu mükellef grubunun kazançlarının istisna edilmesiyle yıllık beyanname vermemeleri sağlanacak. Fiziki ortamdan bağımsız elektronik ortamda vergi dairesi kurulabilecek. Tarım sektörü ve çiftçilerin desteklenmesi için kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan destekleme ödemeleri, gelir vergisinden istisna tutulacak ve bu ödemelerden herhangi bir vergi kesintisi yapılmayacak.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da, Vergi Usulü Kanunu ve Bazı Kanunlarda değişiklik öngören yasa teklifi görüşülerek kabul edildi. Teklif ile basit usulde vergilendirilen mükelleflerin kazançları, Gelir Vergisi'nden istisna tutulacak. Küçük esnaf olarak ifade edilen ve 850 bin civarında olan bu mükellef grubunun kazançlarının istisna edilmesiyle yıllık beyanname vermemeleri sağlanacak.

1 Ocak 2022'de yürürlüğe girmesi öngörülen Konaklama Vergisi'nin yürürlük tarihi 1 Ocak 2023'e ertelenecek.