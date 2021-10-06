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Vergi kanunlarına ilişkin düzenleme içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülüyor

AA / Seval Ocak Adıyaman - Haberler | Politika
Vergi kanunlarına ilişkin düzenleme içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülüyor

Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin maddelerinin görüşmelerine, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda devam ediliyor.

BİNGÖL (AA) - Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin maddelerinin görüşmelerine, Tbmm Plan ve Bütçe Komisyonunda devam ediliyor.

Komisyon, Ak Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanarak, AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan teklifin bugünkü görüşmelerine başladı.

AA / Seval Ocak Adıyaman - Son Dakika Haberleri
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