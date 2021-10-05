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Vergi kanunlarına ilişkin düzenleme içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülüyor

AA / Adem Balta - Haberler | Politika
Vergi kanunlarına ilişkin düzenleme içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülüyor

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'yle, yaklaşık 850 bin esnafın vergi muafiyetine alınmasının çok önemli bir gelişme olduğunu söyledi.

GİRESUN (AA) - AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'yle, yaklaşık 850 bin esnafın vergi muafiyetine alınmasının çok önemli bir gelişme olduğunu söyledi.

Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine, Tbmm Plan ve Bütçe Komisyonunda devam ediliyor.

Teklifin tümü üzerinde söz alan CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, bazı eleştirileri olsa da genel olarak teklifi desteklediklerini vurguladı.

Kuşoğlu, reforma muhtaç bir vergi mevzuatının olduğunu ifade ederek, bu teklifin, bazı pratik düzenlemeleri hayata geçirdiğini belirtti.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, teklifte vergi adaletinin sağlanmadığını, palyatif tedbirlerin alındığını savunarak, çok kazanandan çok, az kazanandan da az vergi alınması gerektiğini söyledi.

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, teklifin daha önce TBMM gündemine gelmesi gerektiğini, vergiyle ilgili ciddi yapısal sorunların olduğunu ancak bu teklifin reform niteliği taşıyan bir düzenleme içermediğini öne sürdü.

Yurt dışına ciddi bir sermaye kaçışının olduğunu iddia eden Usta, bunların denetlenmesi veya vergilendirilmesi önerisinde bulundu.

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, teklifin 7 ayrı kanunda değişiklik öngördüğüne, genel olarak mükellefler lehine ve ihtilafları gidermeye yönelik düzenlemeler yapıldığına işaret etti.

Teklifi desteklediklerini vurgulayan Kalaycı, "Teklifte, önemli düzenlemeler yer alıyor. Küçük esnafın vergiden muaf tutulmasını kapsıyor. Teklif, berber, dolmuşçu, marangoz, lastikçi gibi küçük esnafımızı kapsıyor. Tarımsal desteklemelerle çiftçiye de 600 milyon ilave destek veriliyor. Teklifi, 3,1 milyon mükellefi kapsayan çok önemli bir düzenleme olarak görüyoruz." diye konuştu.

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, teklifin, "torba kanun" olmadığını, bütünlük içinde farklı kanunlarda değişiklik öngördüğünü dile getirdi.

Teklifin içeriğine ilişkin bilgiler paylaşan Öztürk, "Teklifle 850 bin civarında esnafın vergi muafiyetine alınması çok önemli bir gelişme. Bunların çoğu da dar gelirli esnafımız. Türkiye dijital vergi dairesi kuruluyor. İlanen tebligatın internet sitesinde de yapılmasına imkan veriliyor. Elektronik defterlerde tasdik konusuna açıklık getiriliyor. Buna benzer yeni düzenlemeler getiriliyor." ifadelerini kullandı.

Tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından teklifin maddelerinin görüşmelerine geçildi.

AA / Adem Balta - Son Dakika Haberleri
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