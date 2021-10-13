Van'da dördüncü dönem İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

VAN (AA) - Van dördüncü dönem İl Koordinasyon Kurulu toplantısı, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, toplantıda, kentte kamu yatırımlarının ve kurumlar arası işbirliğine ihtiyaç duyulan konular görüşüldü.

Bilmez'in video konferans aracılığıyla bağlandığı toplantıya kaymakamlar, belediye başkanları ve yatırımcı kurum müdürleri katıldı.

Bir önceki toplantıda alınan kararları değerlendiren Bilmez, "7 milyar 649 milyon 610 bin lira bedelli 378 projemiz var. Bu projeler için şu ana kadar 3 milyar 274 milyon 301 bin harcandı. Toplantımızda projelerimizin son durumunu değerlendireceğiz. Toplantımızın ve projelerimizin ilimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü Hasan Gültakar'ın da hazır bulunduğu toplantı, kaymakamlar, belediye başkanları ve kurumların yaptıkları yatırımlar ve son durumları hakkında bilgi vermesiyle sona erdi.