Van Büyükşehir Belediyesinin muhtarlarla buluşma toplantıları devam ediyor - Haberler
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Van Büyükşehir Belediyesinin muhtarlarla buluşma toplantıları devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Van Büyükşehir Belediyesinin muhtarlarla buluşma toplantıları devam ediyor

Van Büyükşehir Belediyesinin 13 ilçenin mahalle muhtarlarıyla toplantıları devam ediyor.

FATİH, İSTANBUL (İHA) - Van Büyükşehir Belediyesinin 13 ilçenin mahalle muhtarlarıyla toplantıları devam ediyor.

Edremit ilçesi Fidanlık Parkında gerçekleştirilen Gürpınar muhtarları ile buluşma toplantısına Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, AK Parti Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar ve Abdulahat Arvas, Gürpınar Kaymakamı Fatih Kayabaşı, Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, VASKİ Genel Müdür Yardımcısı Abdulvahap Gezgen, genel sekreter yardımcıları, kamu müdürleri, daire başkanları ve muhtarlar katıldı.

Toplantıda, Genel Sekreter Yardımcısı Esiner Çetin'in Van Büyükşehir Belediyesinin hizmetlerini anlattığı sunumun ardından konuşan Genel Sekreter Mehmet Fatih Çelikel, kentte bulunan tüm muhtarlarla bir araya gelerek mahallelerinin sorun ve sıkıntılarını yakından dinlemek istediklerini ifade etti. Muhtarların sorunlarının takipçisi olduklarını ve çözüm aşamasında izlenilecek yolun görüşüldüğü bu tür buluşmaların önemine değinen Genel Sekreter Çelikel, "Sizler, bizim mahallelerimizdeki gözümüz, kulağımızsınız. Bir anlamda hem halkın temsilcisi, hem de bizi temsil eden bir işleviniz var. Biliyorsunuz ki vatandaşın gözünde muhtar, devleti ya da resmi tüm kurumları temsil eden birinci basamaktır. Bu bağlamda mahallelerimizin sorunlarını öncelikle sizlerden alarak, çözüm üretiyoruz ve uyguluyoruz" dedi.

Milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar ve Abdullahat Arvas'ın da birer selamlama konuşmasının ardından toplantı, soru ve cevap bölümüyle devam etti.

Toplantının ardından Van Büyükşehir Belediyesi tarafından muhtarlara isimli çanta hediye edildi. Daha sonra inşası tamamlanan Fidanlık Parkı gezilerek hatıra fotoğrafı çekildi. - VAN

Van Büyükşehir Belediyesinin muhtarlarla buluşma toplantıları devam ediyor

Van Büyükşehir Belediyesinin muhtarlarla buluşma toplantıları devam ediyor

Van Büyükşehir Belediyesinin muhtarlarla buluşma toplantıları devam ediyor

Van Büyükşehir Belediyesinin muhtarlarla buluşma toplantıları devam ediyor

Van Büyükşehir Belediyesinin muhtarlarla buluşma toplantıları devam ediyor

Van Büyükşehir Belediyesinin muhtarlarla buluşma toplantıları devam ediyor

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Haber: Van Büyükşehir Belediyesinin muhtarlarla buluşma toplantıları devam ediyor - Haberler
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