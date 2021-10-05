Van Büyükşehir Belediyesinde '2022-2026 Dönemi Katılımı ve Bilgilendirme Toplantısı' yapıldı

VAN (İHA) - Van Büyükşehir Belediyesi 2022-2026 dönemi yatırım planı hazırlık çalışmaları kapsamında 'Paydaş Katılımı ve Bilgilendirme Toplantısı' gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyelerinde Orta Vadeli Kalkınma Planlaması ve Finansmanı (OKPF) projesi kapsamında düzenlenen Van Büyükşehir Belediyesi 2022 - 2026 Dönemi Yatırım Planı Hazırlık Çalışmaları Paydaş Katılımı ve Bilgilendirme Toplantısı; kamu, özel sektör ve sivil toplum temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti. Van Büyükşehir Belediyesi Hacıbekir Kültür Merkezinde düzenlenen toplantının açılış konuşmasını yapan Genel Sekreter Yardımcısı Esiner Çetin, "Van Büyükşehir Belediyesi olarak seçili on büyükşehir belediyesi ve bunlara bağlı su ve kanalizasyon idarelerinin, 2022-2026 yıllarına ilişkin yeni yatırım projelerini geliştiriyoruz. Belediyelerin kapsamlı bir yatırım planı hazırlamalarını amaçlayan bu projede bizlerde yer almaktan büyük mutluluk ve memnuniyet duyuyoruz" dedi.

Toplantının ilk oturumunda, EY Proje Ekibinden Kıdemli Altyapı Uzmanı Dr. Volkan Erkan, belediyelerde sürdürülebilir kalkınmanın ve orta uzun vadeli yatırım planı hazırlamanın önemine dikkat çekerek, OKPF Projesi kapsamında Van Büyükşehir Belediyesi ve VASKİ tarafından uygulanan yatırım planı hazırlık çalışmaları hakkında bilgi verdi. Dr. Erkan, yatırım planı hazırlıkları süresince Van Büyükşehir Belediyesi ve VASKİ tarafından hazırlanan proje önerilerinin, analitik çalışmalarla geliştirildiğini aktardı. Erkan, projede gerçekleştirilen ihtiyaç analizi doğrultusunda teknik içerikli eğitim programlarının hazırlanarak böylelikle personelin farkındalık ve yetkinliklerine katkı sağlandığını belirtti.

Toplantının ikinci oturumunda katılımcılardan Van ili özelinde yeni yatırım projelerine ilişkin öncelik kriterlerine ve öncelikli sektörlere ilişkin değerlendirme yapmaları istendi. Çevrimiçi anket sistemi yardımıyla alınan görüşlerin paylaşılması ve değerlendirilmesini takiben yapılan soru-cevap oturumunun ardından toplantı sona erdi.

Avrupa Birliği IPA II Hibe Anlaşması kapsamında finanse edilerek Dünya Bankası'nın teknik desteği ile yürütülen ve Türkiye'de İLBANK tarafından uygulanmakta olan Sürdürülebilir Şehirler Projesi kapsamında gerçekleştirilen Seçili Büyükşehir Belediyelerinde Orta Vadeli Kalkınma Planlaması ve Finansmanı (OKPF) Projesi 2. Grubu Antalya, Balıkesir, Denizli, Ordu ve Van büyükşehir belediyelerinde EY Türkiye tarafından yürütülmektedir.

Proje, ihtiyatlı proje seçimi ve finansal karar alma için gerekli sağlam ilkelerin belirlenmesi üzerinden seçili büyükşehir belediyeleri ve bağlı kuruluşlarını ekonomik, çevresel ve sosyal sürdürülebilirliğinin gelişimini kalkınma ve sermaye yatırımı planlama çerçevesini, prosedürlerini ve uygulamalarını güçlendirerek desteklenmesini amaçlamaktadır. - VAN