Vali Karaloğu Türkiye Ermenileri 85. Patriği Maşalyan'nı makamında kabul etti - Haberler
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Vali Karaloğu Türkiye Ermenileri 85. Patriği Maşalyan'nı makamında kabul etti

İhlas Haber Ajansı / Sedat Irmak - Haberler | Politika

Vali Karaloğu Türkiye Ermenileri 85. Patriği Maşalyan'nı makamında kabul ettiDİYARBAKIR Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Türkiye Ermenileri 85. Patriği Sahak Maşalyan ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

DİYARBAKIR (İHA) - Vali Karaloğu Türkiye Ermenileri 85. Patriği Maşalyan'nı makamında kabul etti

DİYARBAKIR Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Türkiye Ermenileri 85. Patriği Sahak Maşalyan ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Valilik makam odası girişinde bulunan şeref defterini imzalayan Patrik Maşalyan, ardından Vali Karaloğlu'nun makamına geçti. Burada basın mensuplarına fotoğraf verilmesi sonrası Vali Karaloğlu ve Patrik Maşalyan görüşmesi basına kapalı devam etti.

Vali Karaloğu Türkiye Ermenileri 85. Patriği Maşalyan'nı makamında kabul etti

Vali Karaloğu Türkiye Ermenileri 85. Patriği Maşalyan'nı makamında kabul etti

Vali Karaloğu Türkiye Ermenileri 85. Patriği Maşalyan'nı makamında kabul etti

Vali Karaloğu Türkiye Ermenileri 85. Patriği Maşalyan'nı makamında kabul etti
İhlas Haber Ajansı / Sedat Irmak - Son Dakika Haberleri
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