Vali Karaloğu, Türkiye Ermenileri 85. Patriği Maşalyan'nı makamında kabul etti - Haberler
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Vali Karaloğu, Türkiye Ermenileri 85. Patriği Maşalyan'nı makamında kabul etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Vali Karaloğu, Türkiye Ermenileri 85. Patriği Maşalyan'nı makamında kabul etti

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Türkiye Ermenileri 85. Patriği Sahak Maşalyan ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

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DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Türkiye Ermenileri 85. Patriği Sahak Maşalyan ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Valilik makam odası girişinde bulunan şeref defterini imzalayan Patrik Maşalyan, ardından Vali Karaloğlu'nun makamına geçti. Burada basın mensuplarına fotoğraf verilmesi sonrası Vali Karaloğlu ve Patrik Maşalyan görüşmesi basına kapalı devam etti. - DİYARBAKIR

Vali Karaloğu, Türkiye Ermenileri 85. Patriği Maşalyan'nı makamında kabul etti

Vali Karaloğu, Türkiye Ermenileri 85. Patriği Maşalyan'nı makamında kabul etti

Vali Karaloğu, Türkiye Ermenileri 85. Patriği Maşalyan'nı makamında kabul etti

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