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Vali Bilmez, Muradiye'deki muhtarlarla bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Vali Bilmez, Muradiye'deki muhtarlarla bir araya geldi

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Muradiye ilçesi mahalle muhtarlarıyla buluştu.

VAN (İHA) - Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Muradiye ilçesi mahalle muhtarlarıyla buluştu.

Mahallelerin sorunlarını tespit etmek ve çözüm sunmak amacıyla Van Büyükşehir Belediyesince başlatılan muhtar buluşmaları devam ediyor. Bu kapsamda Fidanlık Parkı'nda düzenlenen toplantıda, Muradiye'deki mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, 2020 yılında düzenlemeyi planladıkları toplantıları pandemi nedeniyle yapamadıklarını anımsattı. Vali Bilmez, "İnşallah pandemi tamamen geride kalır. Pandemide durumumuz kötü değil ama aşıda istenilen düzeyde değiliz. Aşı konusunda da sizden bir duyarlılık bekliyoruz. Geçen hafta Muradiye'deydik. İlçe belediyesi ve kaymakamlıkla beraber yaptığımız bir tekstil atölyesi var. İnşallah o da bitecek ve 200 insanımız orada iş bulacak. Onun da ihalesi hızlı bir şekilde yürüyor" dedi.

Muhtarlarla düzenlenen toplantı, yapılan sunumun ardından soru ve cevap bölümüyle son buldu.

Toplantıya Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in yanı sıra AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar, VASKİ Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan, kurum müdürleri ve muhtarlar katıldı. - VAN

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