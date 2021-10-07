Vahşi depolama alanında 'Kır-Köy' projesi geliştirildi - Haberler
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Vahşi depolama alanında 'Kır-Köy' projesi geliştirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Vahşi depolama alanında 'Kır-Köy' projesi geliştirildi

Köy' projesi geliştirildi.

KIRŞEHİR (İHA) - Köy' projesi geliştirildi.

Projede son aşamaya gelindiğini aktaran belediye yönetimi, projenin geliştirilerek dezavantajlı guruplar ve şehir halkının faydalanabileceği bir ortam oluşturulduğunu açıkladı. Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, şehrin içerisinde yaşayan tüm insanların ve sosyal katmanların o şehrin kültürel ve tarihsel birikimi olduğu inancıyla yaptıkları ve yapacakları çalışmalarda Kırşehir'deki kırılgan guruplara yönelik projelerini de göreve gelmeden oluşturduklarını ifade etti. Ekicioğlu, açıklamasında; "Ahi Evran Mahallesi, Kent Park kenarı 250 ada 18 parselde bulunan alana Kırşehir'de bulunan engelli vatandaşlarımızın birlikte zaman geçireceği, toplantı ve sosyal faaliyetlerini gerçekleştirecekleri Engelsiz Yaşam Merkezi projemizi faaliyete geçirdik ve çalışmamız hızla ilerliyor. Engelsiz Yaşam Merkezi çevresinde tamamlanan peyzaj çalışmaları sonrasında uygun fitness ve farklı spor aletleri ile ilimiz, engelli yurttaşlarımızın spor ve diğer etkinliklerini yapabilecekleri bir alana kavuştu" dedi. Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Kırşehir Belediyesi tarafından sunulan 'Kır-Köy Kampüsü' projesi ile sosyal, ekonomik ve fiziksel engeller, sağlık problemleri ve coğrafi etmenler sebebiyle dezavantajlı durumda olan kadın, yaşlı ve engelli bireylerin toplumsal yaşamın her alanına katılımlarının ve uyumlarının arttırılması hedefleniyor.

60 yıldan beri Vahşi Depolama alanı olarak kullanılan 54 bin metrekarelik alanda başlatılan proje genişleterek, hem dezavantajlı grupların hem de vatandaşların yararlanabileceği bir proje haline getirildi. Proje kapsamında içerisinde; İdari bina şeklinde Köy Konağı, Amfi Tiyatro, Restaurant, Çay evi, Tandır, Sera, Çok Amaçlı Salon, Solucan ve Mantar Çadırı, Küçükbaş ve Büyükbaş Hayvan Ağılları olacak. - KIRŞEHİR

Vahşi depolama alanında 'Kır-Köy' projesi geliştirildi

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Haber: Vahşi depolama alanında 'Kır-Köy' projesi geliştirildi - Haberler
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