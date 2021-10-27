Vahap Seçer kimdir? Vahap Seçer hangi partili? Vahap Seçer kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Vahap Seçer hayatı ve biyografisi!

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VAHAP SEÇER KİMDİR?

Vahap Seçer 5 Ekim 1963; Tarsus doğumlu, Türk siyasetçi, Eski Milletvekili, İş insanı ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı'dır.

Vahap Seçer, 5 Ekim 1963'te Mersin'in Tarsus ilçesinde doğdu. Babasının adı Fahrittin ve annesinin adı Nesrin'dir. Arap Alevisi bir aileden gelmektedir. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ziraat Mühendisliği Bölümü mezunudur.

Çocukluğunda kunduracı çırağı olarak çalışma hayatına başlamıştır. 24 yaşında iken Seçer Tarım ve Yağ Sanayi AŞ'yi 1987 yılında kurmuştur. Genç yaşlarda siyasete atılmış ve Demokratik Sol Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi İl ve İlçe Örgütlerinde ilçe başkanlığı ve Yönetim Kurulu üyeliği de dahil birçok kademede görev almıştır.

Tarım, sanayi ve dış ticaret alanlarında faaliyeti olan şirketlerde yönetim kurulu üyeliği ve başkanlığı, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası, Tarsus Sanayici ve İşadamları Derneği ile Ziraat Mühendisleri Odası Üyelikleri, Tarsus Güç Birliği Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi XXIII.ve XXIV. Dönem Mersin Milletvekilliği yapmıştır.

Meral Seçer ile evlidir ve iki çocuk babasıdır.

Seçer, Millet İttifakı olarak, Cumhuriyet Halk Partisi'nden Mersin için aday gösterildiği 31 Mart 2019 Türkiye yerel seçimlerinde aldığı %45.0'lık oy oranı ile Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmiştir. Seçer'in seçim şarkısını ise "Mersin İçin Vahap Seçer" adlı parça ile sanatçı Onur Akın yapmıştır.

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