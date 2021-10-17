ÜniAK'tan 'Yeşil Simav'ımıza Hoş Geldiniz' etkinliği - Haberler
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ÜniAK'tan "Yeşil Simav'ımıza Hoş Geldiniz" etkinliği

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
ÜniAK'tan

Kütahya'nın Simav ilçesinde, AK Parti Gençlik Kolları Üniversiteler Birimi (ÜniAK) tarafından, "Yeşil Simav'ımıza Hoş Geldiniz" etkinliği düzenlendi.

SİMAV, KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Simav ilçesinde, Ak Parti Gençlik Kolları Üniversiteler Birimi (ÜniAK) tarafından, "Yeşil Simav'ımıza Hoş Geldiniz" etkinliği düzenlendi.

Simav'a 15 kilometre uzaklıkta, asırlık çam ormanlarının ortasındaki krater gölü ile bölgenin saklı cenneti olan bin 450 rakımlı Gölcük yaylasında gerçekleşen etkinliğe, Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Teknoloji Fakültesi, Simav Meslek Yüksek Okulu (MYO) ile Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Simav Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu'ndan (SHMYO) öğrenciler katıldı.

Gölcük mesire alanında gerçekleşen etkinlik sonrası bir konuşma yapan Simav Ak Parti İlçe Başkanı Ahmet Kulat, Ak Parti Gençlik Kolları Üniversiteler Birimi ÜniAK tarafından organize edilen "Yeşil Simav'ımıza Hoş Geldiniz" etkinliğinde, üniversiteli gençler ile bir araya geldiklerini belirterek, organizasyona katkı verenlere ve katılan gençlere teşekkür etti.

Öğle yemeği sonrası halat çekme, çuvalla koşu, yumurta taşıma, halay çekme ve çeşitli oyunların oynanarak, birbirinden renkli görüntülerin ortaya çıktığı piknikte, üniversiteli gençler doyasıya eğlendi. - KÜTAHYA

ÜniAK'tan Yeşil Simav'ımıza Hoş Geldiniz etkinliği

ÜniAK'tan Yeşil Simav'ımıza Hoş Geldiniz etkinliği

ÜniAK'tan Yeşil Simav'ımıza Hoş Geldiniz etkinliği

ÜniAK'tan Yeşil Simav'ımıza Hoş Geldiniz etkinliği

ÜniAK'tan Yeşil Simav'ımıza Hoş Geldiniz etkinliği

ÜniAK'tan Yeşil Simav'ımıza Hoş Geldiniz etkinliği

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Haber: ÜniAK'tan 'Yeşil Simav'ımıza Hoş Geldiniz' etkinliği - Haberler
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