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Uluslararası Döner Federasyonu TBMM'de döner servisi yaptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Uluslararası Döner Federasyonu TBMM'de döner servisi yaptı

Uluslararası Döner Federasyonu, TBMM'de milletvekillerine döner servisi yaptı.

Uluslararası Döner Federasyonu, Tbmm'de milletvekillerine döner servisi yaptı.

Uluslararası Döner Federasyonu, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve milletvekillerine TBMM'nin açılışı sebebiyle döner servisi yaptı. 140 ülkede Türkiye'yi temsil eden federasyonun 7 bin kişiye döner ve ayran ikram ettiği öğrenildi. Federasyonun yapmış oldukları çalışmalara gazi Meclisten de destek geldi.

(Ahmet Umur Öztürk/İHA)

Uluslararası Döner Federasyonu TBMM'de döner servisi yaptı

Uluslararası Döner Federasyonu TBMM'de döner servisi yaptı

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Haber: Uluslararası Döner Federasyonu TBMM'de döner servisi yaptı - Haberler
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