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Son dakika haberi! Ukraynalı ressam dereceye girdiği Türk bayrağı tablosunu Bakan Çavuşoğlu'na hediye etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Ukraynalı ressam dereceye girdiği Türk bayrağı tablosunu Bakan Çavuşoğlu'na hediye etti

Edinilen son dakika haberine göre Ukraynalı ressam Olena Teliatnyk, bir yarışmada dereceye giren Türk bayrağı temalı resmini Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na hediye etti.

Ukraynalı ressam Olena Teliatnyk, bir yarışmada dereceye giren Türk bayrağı temalı resmini Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na hediye etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Ukrayna Ortak Stratejik Planlama Grubu'nun 9'uncu toplantısına katılmak üzere geldiği Ukrayna'da temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna ziyaretinin ikinci gününde Ukraynalı ressam Olena Teliatnyk ile görüştü. Resmettiği Türk bayrağı temalı tablosu ile Ukrayna'da bir yarışmada dereceye giren Teliatnyk, tablosunu Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na hediye etti.

(İHA)

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