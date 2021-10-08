Ukraynalı öğrenciler Bakan Çavuşoğlu'na Aşık Veysel'in eserini icra etti
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Ukraynalı öğrenciler Bakan Çavuşoğlu'na Aşık Veysel'in eserini icra etti

İhlas Haber Ajansı / Bekir Keskin - Haberler | Güncel

- Ukraynalı öğrenciler Bakan Çavuşoğlu'na Aşık Veysel'in eserini icra etti Ukraynalı üniversite öğrencileri, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu için Aşık Veysel'in eserlerini icra etti.

- Ukraynalı öğrenciler Bakan Çavuşoğlu'na Aşık Veysel'in eserini icra etti

KİEV - Ukraynalı üniversite öğrencileri, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu için Aşık Veysel'in eserlerini icra etti.

Siyasi temaslarda bulunmak üzere Ukrayna'nın Lviv kentine gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukraynalı üniversite öğrencilerinin sürpriziyle karşılandı. Ukrayna'da Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencileri, Bakan Çavuşoğlu için Aşıl Veysel'in "Uzun ince bir yoldayım" eserini seslendirdi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla beğenisini dile getiren Bakan, "Lviv'de Ivan Franko Ulusal Üniversitesi'nin Türk Dili ve Edebiyatı bölümü öğrencileriyle bir araya geldik. Öğrenciler, benim de çok sevdiğim Aşık Veysel'in 'Uzun ince bir yoldayım' türküsünü seslendirdi. Bakalım siz de beğenecek misiniz?" ifadelerini kullandı.

Ukraynalı öğrenciler Bakan Çavuşoğlu'na Aşık Veysel'in eserini icra etti
Ukraynalı öğrenciler Bakan Çavuşoğlu'na Aşık Veysel'in eserini icra etti
Ukraynalı öğrenciler Bakan Çavuşoğlu'na Aşık Veysel'in eserini icra etti
Ukraynalı öğrenciler Bakan Çavuşoğlu'na Aşık Veysel'in eserini icra etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bekir Keskin

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Ukraynalı öğrenciler Bakan Çavuşoğlu'na Aşık Veysel'in eserini icra etti - Haberler
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