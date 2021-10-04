Ukrayna Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Lopatina:

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Natalia Lopatina, "Fiilen İkinci Dünya Savaşı'ndan beri ilk defa bir devlet güç kullanarak başka bir ülkenin egemen topraklarının bir kısmını işgal etti. Böylece, bu Ukrayna'ya karşı yapılan saldırganlık eyleminden çok bölge ve genel olarak dünya için bir tehlike teşkil eden uluslararası hukuk yapısının baltalanmasıdır" ifadelerini kullandı.

Maslahatgüzar Lopatina, Kırım'da gerçekleştirilen Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması seçimlerini, Kırım Özerk Cumhuriyeti'nin son durumunu ve Kırım Tatarlarına yönelik siyasi baskı ve hak ihlallerini İhlas Haber Ajansı muhabirine değerlendirdi.

Kırım'da gerçekleştirilen seçimlerin hukuki bir geçerliliğinin bulunmadığını belirten Lopatina, "Rusya Federasyonu'nun 17-19 Eylül 2021 tarihlerinde geçici olarak işgal edilen Özerk Kırım Cumhuriyeti ve Sevastopol şehrinde Rusya Federasyonu Devlet Duması milletvekilleri için seçim düzenlemesi ve gerçekleştirmesi yasa dışı bir faaliyettir. Bu, Rusya'nın Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü kaba bir şekilde ihlal etmeye ve uluslararası hukuku ihmal etmeye devam ettiğini gösteriyor. Aynı şekilde, geçici olarak işgal altındaki Donetsk ve Lugansk bölgelerinde Rusya Federasyonu pasaportları yasa dışı bir şekilde verilen Ukrayna vatandaşlarının söz konusu seçimlere zorla katılımı da hukuka aykırıdır" açıklamasında bulundu.

"Bilindiği üzere yasa dışı faaliyetlerin, onları yapanların sorumluluk üstlenmesini gerektiriyor ama hukuki açıdan geçersizdir" diyen Lopatina, "Ukrayna Dışişleri Bakanlığımız geçici olarak işgal edilen Kırım'da söz konusu seçimlerin düzenlenmesi ile ilgili protestosunu ifade etti. Ayrıca hem geçici olarak işgal altındaki Donetsk ve Lugansk bölgelerinde yaşayan Ukrayna vatandaşlarının hem de yaklaşık 1,5 milyon nüfusu olan Kırım seçmenlerinin seçimlere katılmalarının sağlanması Rusya Federasyonu Devlet Duması seçimlerinin sonuçları için ciddi bir fark yaratıyor ve yasallığına gölge düşürüyor" değerlendirmesinde bulundu.

"Fiilen İkinci Dünya Savaşı'ndan beri ilk defa bir devlet işgal edildi"

Rusya'nın Özerk Kırım Cumhuriyeti ve Sevastopol şehrini işgal etmesinin hem Birleşmiş Milletler Antlaşması ve 1 Ağustos 1975 tarihli Helsinki Nihai Senedi (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı) başta olmak üzere uluslararası hukukun temel ilkeleri ve normlarının kaba bir ihlali olduğunun altını çizen Lopatina, "Fiilen İkinci Dünya Savaşı'ndan beri ilk defa bir devlet güç kullanarak başka bir ülkenin egemen topraklarının bir kısmını işgal etti. Böylece, bu Ukrayna'ya karşı yapılan saldırganlık eyleminden çok bölge ve genel olarak dünya için bir tehlike teşkil eden uluslararası hukuk yapısının baltalanmasıdır" açıklamasında bulundu.

"İşgalci rejimin kurbanlarını korumak için sürekli faaliyet gösteren bir mekanizma olmalıdır"

Rusya'nın Ukrayna'nın bir parçası olan Kırım işgali, Rus yönetiminin Kırım Tatarlarına ve Ukraynalılara yönelik baskısı konularının uluslararası toplumun odak noktasında olması gerektiğine değinen Lopatina, "Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi, bu tarz yüz kızartıcı olaylara uluslararası toplumun dikkatini çekmek için çok önemli bir platformdur. Bildiğiniz gibi Kırım işgali, Rusya'nın Kırım'ı askerileştirmesi ve işgal altındaki yarımadada insan hakları ihlalleri konuları geleneksel olarak Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun Eylül ve Aralık oturumları sırasında ele alınıyor. Üstelik bu yılın Ağustos ayında Ukrayna Uluslararası Kırım Platformunu faaliyete geçirdi. Bu platform, devam eden Kırım işgaline uluslararası tepkinin etkisini yükseltmek, artan güvenlik tehditlerine cevap vermek, Rusya'ya yönelik uluslararası baskı arttırmak, bundan sonraki insan hakları ihlallerini önlemek ve işgalci rejimin kurbanlarını korumak için sürekli faaliyet gösteren bir mekanizma olmalıdır. Kırım'ın işgalden kurtarılmasını ve Ukrayna'ya dönmesini sağlamak ise bu platformun temel amacıdır" ifadelerini kullandı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri