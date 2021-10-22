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Türkiye ve Güney Kore arasında 2 anlaşma imzalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Türkiye ve Güney Kore arasında 2 anlaşma imzalandı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Güney Koreli mevkidaşı Eui-Yong ile bir araya gelerek 2 anlaşmaya imza attı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Güney Koreli mevkidaşı Eui-Yong ile bir araya gelerek 2 anlaşmaya imza attı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Güney Kore'nin başkenti Seul'de Güney Kore Dışişleri Bakanı Eui-Yog ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Bakan Çavuşoğlu ve mevkidaşı Eui-Yong, Türkiye ile Güney Kore arasında hazırlanan anlaşmaların imza törenine katıldı. Bu kapsamda Türkiye ile Güney Kore arasında "Güncellenen Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması" ve "Bilim ve Teknoloji Alanlarında İşbirliği Anlaşmasına" imza atıldı. - SEUL

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