Türkiye ile Irak arasındaki konsolosluk istişareleri Ankara'da gerçekleştirilecek
Türkiye ile Irak arasındaki konsolosluk istişareleri 8 Ekim'de Ankara'da gerçekleştirilecek.
ANKARA (İHA) - Türkiye ile Irak arasındaki konsolosluk istişareleri 8 Ekim'de Ankara'da gerçekleştirilecek.
Türkiye ile Irak arasındaki konsolosluk istişareleri, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ile Irak Dışişleri Bakan Yardımcısı Salih Husain Ali Al-Tamimi eş başkanlığında 8 Ekim'de Ankara'da gerçekleştirilecek. İstişarelerde iki ülke konsolosluk ilişkileri etraflı bir şekilde değerlendirilecek. - ANKARA
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