Türkiye ile Irak arasındaki konsolosluk istişareleri Ankara'da gerçekleştirilecek - Haberler
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Türkiye ile Irak arasındaki konsolosluk istişareleri Ankara'da gerçekleştirilecek

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Türkiye ile Irak arasındaki konsolosluk istişareleri Ankara'da gerçekleştirilecek

Türkiye ile Irak arasındaki konsolosluk istişareleri 8 Ekim'de Ankara'da gerçekleştirilecek.

ANKARA (İHA) - Türkiye ile Irak arasındaki konsolosluk istişareleri 8 Ekim'de Ankara'da gerçekleştirilecek.

Türkiye ile Irak arasındaki konsolosluk istişareleri, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ile Irak Dışişleri Bakan Yardımcısı Salih Husain Ali Al-Tamimi eş başkanlığında 8 Ekim'de Ankara'da gerçekleştirilecek. İstişarelerde iki ülke konsolosluk ilişkileri etraflı bir şekilde değerlendirilecek. - ANKARA

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Haber: Türkiye ile Irak arasındaki konsolosluk istişareleri Ankara'da gerçekleştirilecek - Haberler
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