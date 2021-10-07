Türkiye ile Irak arasındaki konsolosluk istişareleri Ankara'da gerçekleştirilecek

ANKARA (İHA) - Türkiye ile Irak arasındaki konsolosluk istişareleri 8 Ekim'de Ankara'da gerçekleştirilecek.

Türkiye ile Irak arasındaki konsolosluk istişareleri, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ile Irak Dışişleri Bakan Yardımcısı Salih Husain Ali Al-Tamimi eş başkanlığında 8 Ekim'de Ankara'da gerçekleştirilecek. İstişarelerde iki ülke konsolosluk ilişkileri etraflı bir şekilde değerlendirilecek. - ANKARA

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