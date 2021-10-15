Türkiye ile Hollanda arasındaki siyasi istişarelerde ikili ilişkiler masaya yatırıldı - Haberler
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Türkiye ile Hollanda arasındaki siyasi istişarelerde ikili ilişkiler masaya yatırıldı

AA / Nazlı Yüzbaşıoğlu - Haberler | Politika
Türkiye ile Hollanda arasındaki siyasi istişarelerde ikili ilişkiler masaya yatırıldı

Türkiye ile Hollanda arasında siyasi istişareler, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı ile Hollanda Dışişleri Bakanlığı Avrupa İşbirliği Genel Direktörü Anita van den Ende eş başkanlığında Ankara'da yapıldı.

ANKARA (AA) - Türkiye ile Hollanda arasında siyasi istişareler, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı ile Hollanda Dışişleri Bakanlığı Avrupa İşbirliği Genel Direktörü Anita van den Ende eş başkanlığında Ankara'da yapıldı.

Bakan Yardımcısı Kaymakcı, Twitter'dan paylaştığı mesajda, Türkiye-Hollanda siyasi istişareleri kapsamında ikili ilişkilerin tüm yönleriyle kapsamlı şekilde ele alındığını belirtti.

Kaymakcı, "Ülkemizin AB üyelik sürecindeki kararlığını ve AB'den beklentilerimizi yineledik." ifadesini kullandı.

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