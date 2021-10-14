Türkiye-Hollanda siyasi istişareleri Ankara'da yapılacak

ANKARA (DHA) - DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Türkiye ile Hollanda arasında gerçekleştirilecek siyasi istişarelerin, yarın Ankara'da yapılacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye ile Hollanda arasındaki ikili siyasi istişareler, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı ile Hollanda Dışişleri Bakanlığı Avrupa İşbirliği Genel Direktörü Anita van den Ende eş başkanlığında, 15 Ekim'de Ankara'da gerçekleştirilecek. İstişarelerde, ikili ilişkilerin tüm yönleriyle ele alınması ayrıca AB üyelik süreci hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.