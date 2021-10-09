Türkiye Değişim Partisi lideri Sarıgül, Gaziantep'te - Haberler
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Türkiye Değişim Partisi lideri Sarıgül, Gaziantep'te

Demirören Haber Ajansı / Ahmet Kılıç - Haberler | Politika
Türkiye Değişim Partisi lideri Sarıgül, Gaziantep'te

TÜRKİYE Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, kenti ziyaretinde, "Gaziantep'i ülkenin lokomotif şehri olarak görüyorum" dedi.

GAZİANTEP (DHA) - TÜRKİYE Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, kenti ziyaretinde, " Gaziantep'i ülkenin lokomotif şehri olarak görüyorum" dedi.

Türkiye Değişim Partisi lideri Sarıgül, bir dizi temasta bulunmak için Kilis'e gitmeden önce Gaziantep'te basın toplantısı düzenledi. Partisinin İl Başkanlığı'nda açıklama yapan Sarıgül, Gaziantep'i ülkenin lokomotif şehri olarak gördüğünü söyleyerek, "Gaziantep'in tarımda, sanayide, turizmde, doğal güzellikte ve özellikte gastronomide ülke ekonomisine katkısı oldukça büyüktür. Gaziantep'i ülkenin lokomotif şehri olarak görüyorum. Gaziantepliler mert, misafirperver ve dürüst insandır" dedi.

Mustafa Sarıgül ve parti üyeleri, daha sonra Kilis'e gitmek üzere kentten hareket etti.


Türkiye Değişim Partisi lideri Sarıgül, Gaziantep'te

Türkiye Değişim Partisi lideri Sarıgül, Gaziantep'te

Türkiye Değişim Partisi lideri Sarıgül, Gaziantep'te

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Haber: Türkiye Değişim Partisi lideri Sarıgül, Gaziantep'te - Haberler
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