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Türkeli'de 19 Ekim Muhtarlar Günü programı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Türkeli'de 19 Ekim Muhtarlar Günü programı

Sinop'un Türkeli ilçesinde, 19 Ekim Muhtarlar Günü, çeşitli etkinliklerle kutlandı.

SİNOP (İHA) - Sinop'un Türkeli ilçesinde, 19 Ekim Muhtarlar Günü, çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Program kapsamında, Cumhuriyet Meydanı Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. Törene, Belediye Başkan Vekili İhsan Arslan, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri ve muhtarlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından, Atatürk Anıtına Türkeli Muhtarlar Derneği adına çelenk konuldu.

Sinop Milletvekilleri Dr. Nazım Maviş ve Barış Karadeniz'in kutlama mesajlarının okunmasının ardından tören son buldu.

Program, muhtarların Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı ziyaretlerinin ardından, ilçedeki bir restoranda düzenlenen yemek programı ile devam etti. - SİNOP

Türkeli'de 19 Ekim Muhtarlar Günü programı

Türkeli'de 19 Ekim Muhtarlar Günü programı

Türkeli'de 19 Ekim Muhtarlar Günü programı

Türkeli'de 19 Ekim Muhtarlar Günü programı

Türkeli'de 19 Ekim Muhtarlar Günü programı

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