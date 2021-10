TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu'ndan tahliye açıklaması

TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu, Büyükada'da Şehir Hatları Vapur İskelesi'nde TÜGVA Adalar İlçe Gençlik Merkezi'nin İBB tarafından tahliye edilmek istenmesi olayıyla ilgili açıklamada bulundu. Eminoğlu yaptığı açıklamada, "Türkiye Gençlik Vakfı olarak dünden beri büyük bir hukuksuzlukla karşı karşıyayız. 2018'den beri kiracı olarak kaldığımız Adalar İlçe Gençlik Merkezimiz hukuksuzca CHP'li İBB zabıtaları tarafından basılmış, vakfımıza ait olan eşyalar hiçbir tutanak tutulmadan kelimenin tam anlamıyla gasp edilmiş ve bilinmeyen bir yere götürülmüştür" dedi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Başkanı Enes Eminoğlu, açıklamasının başında TÜGVA'lı gençlerin çıkan arbedede darp edildiğini ve bir polisin de yaralandığını ifade etti.

Eminoğlu yaptığı açıklamada, "Türkiye Gençlik Vakfı olarak dünden beri büyük bir hukuksuzlukla karşı karşıyayız. 2018'den beri kiracı olarak kaldığımız Adalar İlçe Gençlik Merkezimiz hukuksuzca CHP'li İBB zabıtaları tarafından basılmış, vakfımıza ait olan eşyalar hiçbir tutanak tutulmadan kelimenin tam anlamıyla gasp edilmiş ve bilinmeyen bir yere götürülmüştür. CHP zihniyeti bu eylemiyle açıkça şunu söylemiştir. 'Biz hak, hukuku, kanunu tanımıyoruz. Biz istediğimiz kiracıyı çıkarır, malına da çökeriz.' Bu eylem tüm İstanbul'daki kiracıların hukukunun tehlikede olduğunu göstermektedir. Ayrıca Türkiye Gençlik Vakfı bir gençlik yapılanmasıdır. Davası Türkiye'dir. Kavgası Türkiye'dir. Sevdası Türkiye'dir.

CHP İstanbul İl Başkanı, TÜGVA ve İBB arasında olan idari bir konuyu siyasallaştırmış ve CHP teşkilatlarını ilçe gençlik merkezimizin önüne toplamaya davet etmiştir. İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ne yapmak istemektedir? Gençleri linç mi edeceksiniz Canan Hanım? Zaten militanınız gibi davranan zabıtalarınız arkadaşlarımızı darp etti. Günü gününe kirasını ödediğimiz binaya çökecek misiniz Canan Hanım? Dün zabıtanız, kira sözleşmesi devam eden binamıza tabiri caizse çökmeye kalktılar. Canan Kaftancıoğlu geldiğiniz marjinal öğretilerde vandallıkla çapulculuk bir ahlak olmuş olabilir. Ama biz TÜGVA'lı gençler ne hakkımızı yediririz ne de sizin tehditlerinize boyun eğeriz.

CHP İl Başkanı TÜGVA'nın neyinden rahatsız? Dinini ve milletini seven bir gençlik yetiştirmesinden mi? On binlerce gencimize Kur'an eğitimi vermesinden mi? Yine on binlerce gencimizin bilim insanı olarak yetiştirilmesinden mi? Teknofest'te Türkiye birincisi çıkarmasından mı rahatsız? Canan Kaftancıoğlu neden rahatsızsınız? ve neden sürekli yalan söylüyor, insanları provoke ediyorsunuz. Canan Kaftancıoğlu size açık bir çağrıda bulunuyorum. O bahsettiğiniz tahliye kararını tüm milletimize gösterebilir misiniz? Nerede o tahliye kararı? CHP'li İBB'ye karşı hakkını savunan biziz. Çiğnediğiniz hukuka ve kanuna sahip çıkmaya çalışan biziz.

Açık konuşalım. CHP ne İstanbul'u ne Adalar'ı yönetemiyor. Bu beceriksizliğini gençlere saldırarak örtemezsiniz. İstanbul'un gerçek gündemi olan belediyenin yönetilmemesi gündemini değiştiremezsiniz. CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ortaklık yaptığı HDP'liler gibi sırtını vandallığa ve faşizme dayarken biz sırtımızı gençlerimize milletimize ve CHP'lileri de, ortaklarını da bizi de yaratan Rabb'imize dayıyoruz. Elbet hakikat kazanacak ve yalancılar yenilecektir" ifadelerine yer verdi.

Eminoğlu konuşmasının devamında, "İçerideki bilgisayarlarımızı, yazıcılarımızı, tabiri caizse gasp ettikleri için içeride kalemle işte şu kağıtlara basın açıklamamızı yazmak zorunda kaldık. Bunların zihniyeti budur. Bunlar yalancıdır, bunlar iftiracıdır, gaspçıdır ve bunlar çökme zihniyetini devam ettirmektedir. Bu zihniyetimiz yüzyıllardır biliyoruz. ve bu zihniyete karşı mücadelemizi son nefesimize kadar inşallah devam ettireceğiz" dedi. - İSTANBUL

