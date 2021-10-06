TSK'nın, BM'nin, Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki misyonlarına katılıma ilişkin verilen yetkinin bir yıl daha uzatılmasıyla ilgili tezkere, TBMM...
AA / Sinan Uslu - Haberler | Politika
TSK'nın, BM'nin, Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki misyonlarına katılıma ilişkin verilen yetkinin bir yıl daha uzatılmasıyla ilgili tezkere, TBMM Başkanlığına sunuldu.
TSK'nın, BM'nin, Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki misyonlarına katılıma ilişkin verilen yetkinin bir yıl daha uzatılmasıyla ilgili Tezkere, TBMM Başkanlığına sunuldu
Sizce Türkiye, parlamenter sisteme dönmeli mi?— Haberler.com (@Haberler) September 30, 2021
AA / Sinan Uslu - Son Dakika Haberleri