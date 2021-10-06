TSK'nın, BM'nin, Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki misyonlarına katılıma ilişkin verilen yetkinin bir yıl daha uzatılmasıyla ilgili tezkere, TBMM... - Haberler
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TSK'nın, BM'nin, Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki misyonlarına katılıma ilişkin verilen yetkinin bir yıl daha uzatılmasıyla ilgili tezkere, TBMM...

AA / Sinan Uslu - Haberler | Politika
TSK'nın, BM'nin, Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki misyonlarına katılıma ilişkin verilen yetkinin bir yıl daha uzatılmasıyla ilgili tezkere, TBMM...

TSK'nın, BM'nin, Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki misyonlarına katılıma ilişkin verilen yetkinin bir yıl daha uzatılmasıyla ilgili tezkere, TBMM Başkanlığına sunuldu.

TSK'nın, BM'nin, Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki misyonlarına katılıma ilişkin verilen yetkinin bir yıl daha uzatılmasıyla ilgili Tezkere, TBMM Başkanlığına sunuldu

AA / Sinan Uslu - Son Dakika Haberleri
Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti tezkeresi TBMM'de

Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti tezkeresi TBMM'de
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Haber: TSK'nın, BM'nin, Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki misyonlarına katılıma ilişkin verilen yetkinin bir yıl daha uzatılmasıyla ilgili tezkere, TBMM... - Haberler
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