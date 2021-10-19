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TİP Genel Başkanı Baş, "Cumhuriyet tarihinin en karanlık günlerinden geçildiğini" iddia etti

AA / Ertuğrul Subaşı - Haberler | Politika
TİP Genel Başkanı Baş,

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Bakanı, İstanbul Milletvekili Erkan Baş, "Cumhuriyet tarihinin en karanlık günlerinden geçildiğini" ileri sürdü.

İSTANBUL (AA) - Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Bakanı, İstanbul Milletvekili Erkan Baş, "Cumhuriyet tarihinin en karanlık günlerinden geçildiğini" ileri sürdü.

Baş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin, iktidar tarafından uzun süredir bölünmüş bir ülke haline getirildiğini iddia etti.

Bir tarafta açlık, yoksulluk, işsizlik, yasaklar, iktidarın baskısıyla yaşamaya çalışan milyonların olduğunu ileri süren Baş, diğer tarafta ise kendisine paralel bir dünya kuran, saray ve saray etrafında yaşayan azınlığın bulunduğunu savundu.

Erkan Baş, "AK Parti'nin paralel evren iktidarı haline geldiğini, burada yaşayanların Türkiye ile bağlarını kopardığını ve gerçeklik algılarının ortadan kalktığını" öne sürdü.

Ülkenin her köşesinde, kaynağı iktidar olan acılar yaşandığını iddia eden Baş, bu durumun taşınamaz bir trajediye dönüştüğünü söyledi.

Baş, iktidara yönelik eleştirilerde bulunarak, "Cumhuriyet tarihinin en karanlık günlerinden geçiyoruz." dedi.

AA / Ertuğrul Subaşı - Son Dakika Haberleri
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