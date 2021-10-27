Cumhurbaşkanlığı tezkereleri bugün TBMM'de görüşülmeye başlandı. AK Parti, MHP ve İYİ Parti görüşmelerde evet oyu kullanılıyor. Gelişmeler vatandaşlar tarafından yakından takip edilirken Tezkere geçti mi? Suriye, Lübnan, Irak tezkeresi geçti mi, merak edildi.

SURİYE, LÜBNAN, IRAK TEZKERESİ NEDİR?

Irak ve Suriye'ye 2, Lübnan'a 1 yıl asker gönderme süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri bugün TBMM'de görüşülmeye başlandı. AK Parti, MHP ve İYİ Parti görüşmelerde evet oyu kullanacak.

TEZKERE GEÇTİ Mİ?

Irak ve Suriye'ye asker göndermeyi içeren tezkerenin süresi, CHP ve HDP'nin "hayır" oylarına karşı AK Parti, MHP ve İyi Parti'nin "evet" oylarıyla 2 yıl daha uzatıldı.

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