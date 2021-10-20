Tekkeköy'ün 2022 yılı bütçesi 175 milyon TL

SAMSUN (İHA) - SAMSUN (İHA) – Tekkeköy Belediyesi'nin 2022 yılı mali bütçesi 175 milyon TL olarak belirlendi.

2022 mali yılı bütçesinin görüşüldüğü Tekkeköy Belediye Meclisi Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı, belediye hizmet binasında bulunan Meclis Toplantı Salonunda Meclis Başkanvekili Aydın Karmil başkanlığında yapıldı. Mecliste ilgili komisyondan meclise havale edilen 2022 mali yılı bütçesinin görüşüldü.

Belediyenin 2022 yılı bütçesi meclis üyelerinin kararı ile 175 milyon TL olarak belirlendi. Söz konusu maddenin karara bağlanmasının ardından söz alan Aydın Karmil, 2022 yılı mali bütçesinin Tekkeköy, Samsun ve Türkiye için hayırlı uğurlu olmasını diledi. - SAMSUN