TDP Genel Başkanı Sarıgül Kocaeli'de 1. Değişim Kampı'na katıldı

KOCAELİ (AA) - Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Kocaeli'de gerçekleştirilen 1. Değişim Kampı'na katıldı.

Sarıgül, Kartepe'de Parti Meclisi üyelerinin katılımıyla yapılan ve yarın sona erecek kampın ikinci gününde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Partilerinin milletin vicdanı olduğunu söyleyen Sarıgül, "Türkiye Değişim Partisi dalga dalga büyümeye devam etmektedir. Türkiye Değişim Partisi ülkemizin yeni enerji kaynağı, yeni umudu olmaya devam etmektedir." dedi.

Sarıgül, içi boş sözler değil, somut çözümler ve uygulanabilir projeler ürettiklerini belirterek, "Farkımızı ortaya koyduk, diğer siyasi partiler artık bizden kopya çekmeye başladı. Biz başbakanlık dediğimiz zaman kimse başbakanlık demiyordu. 'Cumhurbaşkanı olacağım.' diyorlardı ama biz başbakanlık, biz demokratik parlamenter sistemde ısrar edince onlar da doğruyu gördü. Önce siyasetin yapılış şeklini ve siyasetin dilini değiştirdik. Türk siyasetinde vicdan, merhamet, varlık ve bereketi ilk önce biz kullandık." ifadesini kullandı.

Mevcut sisteme yönelik eleştiride bulunan Sarıgül, "Kuvvetler ayrılığı ilkesinin eksiksiz işlediği, yargının bağımsız olduğu, yasama organının denetim yapabildiği, demokratik parlamenter sistemin ülkemize büyük katkılar sağlayacağına inanıyoruz." dedi.

"Belediye başkanlığı seçimlerinin iki turlu yapılması lazım"

Sarıgül, ülke siyasi tarihinde bugünden sonra konuşulup uygulanması gereken bir konuyu bütün ulusla paylaşmak istediğini dile getirerek şunları kaydetti:

"Belediye başkanlığı seçimlerinin iki turlu yapılması lazım. Birinci turda yüzde 51'i alan belediye başkanı olmalı. İkinci tura kaldığı zaman da en yüksek iki oyu alan belediye başkanı ikinci tura kalmalı ve ondan sonraki hafta yapılacak seçimlerde en yüksek oyu alan belediye başkanı olmalı. Belediye başkanlığında partiden daha çok adaylar önemlidir, isim önemlidir, o bölgeyi bilenler ve tanıyanlar önemlidir. Dışardan gelen bir belediye başkanı o ilçeye, o ile faydalı olamaz."