TDP Genel Başkanı Sarıgül, Kilis'te vatandaşlarla bir araya geldi - Haberler
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TDP Genel Başkanı Sarıgül, Kilis'te vatandaşlarla bir araya geldi

AA / Cebrail Caymaz - Haberler | Politika
TDP Genel Başkanı Sarıgül, Kilis'te vatandaşlarla bir araya geldi

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Kilis'te ziyaretlerde bulundu.

KİLİS (AA) - Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Kilis'te ziyaretlerde bulundu.

Partisinin Kilis İl Başkanlığını ziyaret eden Sarıgül, ardından esnafla bir araya geldi.

Daha sonra Musabeyli ilçesine bağlı Yedigöz köyüne geçen Sarıgül, köy sakinleriyle bir süre sohbet etti.

Sarıgül, bir traktörün üzerine çıkarak yaptığı konuşmada, köye siyaset için değil içme suyu sorununu çözmek için geldiğini belirtti.

Dertlere derman olmak istediğini dile getiren Sarıgül, "Ankara'ya gitmeden önce belli telefon görüşmelerimi gerçekleştireceğim. Sorunun aciliyetini yetkililerle görüşeceğim. İnşallah derdinize derman olmak için Allah'ın bana verdiği bütün gücü kullanacağım. Burada inanıyorum ki büyük bir ihmal, yanlış bir bilgilendirme var." dedi.

Köylülere su sorununu çözme sözünü veren Sarıgül, köye en kısa zamanda tekrardan geleceğini ifade etti.

Siyasilerin gelip geçici olduğunu aktaran Sarıgül, şunları kaydetti:

"Beni nasıl Yedigöz köyünün örfüne, töresine, geleneklerine göre karşıladıysanız benden sonra gelen siyasileri de lütfen aynı şekilde karşılayın. Siyaset için birbirinizle kavga etmeyin. Siyasiler gelir gider ama siz aynı köydesiniz. Allah'ım komşuluğunuzu bozmasın."

TDP Genel Başkanı Sarıgül, Kilis'te vatandaşlarla bir araya geldi

TDP Genel Başkanı Sarıgül, Kilis'te vatandaşlarla bir araya geldi

TDP Genel Başkanı Sarıgül, Kilis'te vatandaşlarla bir araya geldi

TDP Genel Başkanı Sarıgül, Kilis'te vatandaşlarla bir araya geldi

AA / Cebrail Caymaz - Son Dakika Haberleri
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Haber: TDP Genel Başkanı Sarıgül, Kilis'te vatandaşlarla bir araya geldi - Haberler
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