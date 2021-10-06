TDP Genel Başkanı Sarıgül, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti
TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ün gelişi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Sarıgül'ü karşılaması Akşener-Sarıgül görüşmesi (fotoğraf) Akşener'in Sarıgül'ü uğurlaması ANKARA - TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti.
TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ün gelişi
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Sarıgül'ü karşılaması
Akşener-Sarıgül görüşmesi (fotoğraf)
Akşener'in Sarıgül'ü uğurlaması ANKARA - TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti.