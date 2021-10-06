TDP Genel Başkanı Sarıgül, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti - Haberler
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TDP Genel Başkanı Sarıgül, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti

AA - Haberler | Politika

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ün gelişi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Sarıgül'ü karşılaması Akşener-Sarıgül görüşmesi (fotoğraf) Akşener'in Sarıgül'ü uğurlaması ANKARA - TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti.

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ün gelişi

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Sarıgül'ü karşılaması

Akşener-Sarıgül görüşmesi (fotoğraf)

Akşener'in Sarıgül'ü uğurlaması ANKARA - TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti.

TDP Genel Başkanı Sarıgül, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti

TDP Genel Başkanı Sarıgül, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti

TDP Genel Başkanı Sarıgül, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti

TDP Genel Başkanı Sarıgül, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti
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Haber: TDP Genel Başkanı Sarıgül, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti - Haberler
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