TDP Genel Başkanı Sarıgül'den ekonomi ve demokrasi konseyi ile anayasa komisyonu kurulması çağrısı

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "İktidarıyla, muhalefetiyle bütün partilerin katılımıyla Türkiye'nin sorunlarını çözmek için ortak bir ekonomi konseyi, ortak bir demokrasi konseyi ve ortak bir anayasa komisyonu kurulmasını şart görüyoruz." dedi.

Sarıgül, parti genel merkezinde düzenlenen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı öncesi basın açıklaması yaptı.

Türkiye'de kimsenin birbirini dinlemediği bir ortamın oluştuğunu, bunun sebebinin siyasetin dili olduğunu öne süren Sarıgül, Türkiye Değişim Partisinin ülkeyi bir bütün olarak düşündüğünü ve herkesi kucaklamak istediğini söyledi.

Sarıgül, "Türkiye her geçen gün yoksullaşmaktadır, ekonomik olarak darboğazın içine sürüklenmektedir. Türkiye artık bir tarafta zenginler, diğer tarafta yoksullar ülkesi olmakla baş başadır. Orta direği yoksulluğa, yoksulları açlık sınıfına iten ekonomik sistemin de bugünkü mimarı 20 yıldır ülkeyi yöneten AK Parti iktidarıdır. AK Parti tercihini üretimden ve halktan yana değil, bir avuç insandan yana kullanmaktadır." görüşünü savundu.

Muhalefetin sesinin kısılmasına izin vermeyeceklerini belirten Sarıgül, "Bir dolar 10 liraya yaklaşmışsa, soğan, patates, sıvı yağ lüks hale gelmişse, emeklilerimizin yüzde 80'inin mutfak parasını ödeyecek kadar gelirleri yoksa, bundan kötü ne olabilir?" diye konuştu.

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, bütün partilerin oy kaygılarını, siyasi görüşlerini bir kenara bırakıp, bu konuların çözülmesi konusunda toplumsal bir uzlaşma sağlamasının şart olduğunu vurgulayarak "İktidarıyla, muhalefetiyle bütün partilerin katılımıyla Türkiye'nin sorunlarını çözmek için ortak bir ekonomi konseyi, ortak bir demokrasi konseyi ve ortak bir anayasa komisyonu kurulmasını şart görüyoruz." dedi.