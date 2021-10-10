TDP Genel Başkanı Sarıgül, Balıkesir'de muhtarlarla bir araya geldi Açıklaması

BALIKESİR (AA) - Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, çözüm bulmak için yola çıktıklarını belirterek, "Partimiz önce devletimizi, bayrağımızı, toprağımızı, sonra da partimizin görüşlerini savunur." dedi.

Balıkesir'de bir otelde muhtarlarla bir araya gelen Sarıgül, programda yaptığı konuşmada, muhtarların aynı zamanda belediye meclis üyesi olmaları gerektiğini söyledi.

Sarıgül, iktidara gelmeleri halinde çiftçilere desteklerde bulunacaklarını, Kredi Ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yurtlarının isimlerini "öğrenci ağırlama merkezi" olarak değiştireceklerini ifade etti.

Hayırlı işler varsa bunları dile getirdiklerini, eksikler varsa çözüm önerilerini anlattıklarını kaydeden Sarıgül, "Türkiye Değişim Partisi, kötülemek, karalamak için yollara çıkan bir parti değil. Türkiye Değişim Partisi çözüm bulmak için yola çıkan bir partidir. Partimiz önce devletimizi, bayrağımızı, toprağımızı, sonra da partimizin görüşlerini savunur. Türkiye Değişim Partisi, vatanımızın bölünmez bütünlüğünü savunan, inançlara saygılı laikliği, Atatürk milliyetçiliğini savunan, hudut ve bayrak birliğinde ülkemizin en demokratik partisidir." diye konuştu.

Sarıgül, parti olarak her zaman çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Programda, partinin Balıkesir il ve ilçe başkanları hazır bulundu.