TCMB Başkanı Kavcıoğlu: Rezervler 123,5 milyar dolar seviyesine yükseldi (2)

'YILI TARİHİ REKOR REZERVLE KAPATACAĞIZ'

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ( Tcmb ) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Tbmm Plan Ve Bütçe Komisyonu'na yaptığı sunumun ardından milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Para politikasına yönelik soruları yanıtlayan Kavcıoğlu, "Kurun bizim faiz indirimimizle ilgisi yok. Ağustos-Eylül gibi faiz indirimine ilişkin yol haritamızı belirtmiştik. Para politikasındaki faiz indirimini beklenen oranda görüyoruz. Sürpriz olmadığını söyleyebiliriz. Küresel gelişmelere bakınca kurun bizim faiz indirimimizle ilgisi olmadığını görürüz. Yılı tarihi rekor rezerv ile kapatacağız. Merkez Bankası'nı bir kanunsuzlukla suçlamak büyük yanlış olur. Rezerv gizleniyor diye bir şey yok. Gizli ise siz bu rakamı nereden buldunuz" ifadelerini kullandı.

Komisyonda, Kavcıoğlu ile eski TCMB Başkanı İYİ Partili Durmuş Yılmaz arasında, TCMB'nin İstanbul'a taşınmasıyla ilgili bir diyalog yaşandı. Kavcıoğlu, taşınmaya ilişkin Durmuş Yılmaz'a, "Sizin de imzanız vardı" dedi. Taşınmaya hep karşı çıktığını belirten Durmuş Yılmaz, "Ben kesinlikle İstanbul'a taşınmasına hep karşı çıktım. Dönemin Bakanı Ali Babacan bana, 'Merkez Bankası'nı İstanbul'a taşıyacağız' dediği zaman karşı olduğumu, eğer Meclis'ten böyle bir yasa çıkarsa istifa edeceğimi söyledim" diye yanıt verdi.