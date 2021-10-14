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TBMM Sosyal Kooperatifçilik Alt Komisyonu Başkanlığına AK Parti Bolu Milletvekili Aydın seçildi

AA / İsmail Çimen - Haberler | Politika
TBMM Sosyal Kooperatifçilik Alt Komisyonu Başkanlığına AK Parti Bolu Milletvekili Aydın seçildi

TBMM Dilekçe Komisyonu bünyesinde kurulan Sosyal Kooperatifçilik Kapsamında İsrafın Önlenmesine Yönelik Uygulamaların Araştırılması ve Yaygınlaştırılması Alt Komisyonu Başkanlığına AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın seçildi.

AYDIN (AA) - TBMM Dilekçe Komisyonu bünyesinde kurulan Sosyal Kooperatifçilik Kapsamında İsrafın Önlenmesine Yönelik Uygulamaların Araştırılması ve Yaygınlaştırılması Alt Komisyonu Başkanlığına Ak Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın seçildi.

Komisyon, en yaşlı üye sıfatıyla MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak başkanlığında toplandı. Yapılan oylamada, AK Parti'li Aydın, Komisyon Başkanlığı görevine getirildi.

Aydın, yaptığı konuşmada, sosyal kooperatiflerin, kamu veya özel sektörün tek başına çözüm üretemediği ya da çözüm üretmekte yetersiz kaldığı özellikle sağlık, eğitim ve çevre hizmetlerinin sağlanmasında ve dezavantajlı grupların işgücüne katılımlarının desteklenmesi alanlarında faaliyet gösterdiklerini söyledi.

Komisyon olarak sosyal kooperatifçiliğin araştırılması, geliştirilmesi ve farkındalığının artırılmasını temel öncelik olarak ele alacaklarını ifade eden Aydın, "Sosyal kooperatifçilik, aslında kavram olarak eski ama uygulamada yeni olmasına rağmen bu milletin özünde olan yardımlaşma, dayanışma, dezavantajlı grupların iş gücüne katılımı ve bununla beraber gıda israfının önlenmesi, gıda bankacılığı ve sıfır atıkla ilgili pek çok konuyu içinde barındırmaktadır. Komisyonun çalışmalarının bu bağlamlar çerçevesinde hayırlı işlere imza atacağı inancını ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

Daha sonra Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Ekrem Alper Bozkurt, "Sosyal Kooperatif"in tanımı ve faaliyet alanları hakkında sunum yaptı.

AA / İsmail Çimen - Son Dakika Haberleri
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